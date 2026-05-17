Slušaj vest

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Aleksandra Nešovića na Senjaku, saznaje Kurir.

1/2 Vidi galeriju U vozilu pronađeni tragovi zločina na Senjaku Foto: Kurir

Prema nezvaničnim saznanjima, u vozilu su pronađeni tragovi zločina na Senjaku, za koji je uhapšeno 10 osoba.

U vozilu su pronađene flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Centar naselja Putinci kod Rume juče je, podsetimo, bilo pod jakim policijskim obezbeđenjem nakon što su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije raspoređeni na više lokacija, u okviru opsežne akcije i potrage u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića.

Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom, a Više javno tužilaštvo u Beogradu sinoć saopštilo je da je Nešović ubijen.

00:14 Pripadnici UKP pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Aleksandra Nešovića Izvor: MUP/VJT

Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela, isključen.

- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navelo je Tužilaštvo.