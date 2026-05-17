Više javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na odluku sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojom je Danki V. određena mera zabrane napuštanja stana, a ne pritvor kako je tužilaštvo predložilo.

- Žalbom će biti traženo preinačenje ove odluke i određivanje pritvora imajući u vidu njene preduzete radnje i doprinos izvršenju krivičnog dela teško ubistvo - naveli su iz tužilaštva za Kurir.

Podsetimo, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odredio je pritvor svim osumnjičenima koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja na Senjaku 12. maja, osim Danki V. kojoj je određen kućni pritvor.

Naredbom o sporovođenju istrage Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) tereti se za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.