MUP OBJAVIO CRNU STATISTIKU: Danas kreće velika akcija saobraćajne policije - upućen poseban apel vozačima motocikala
U Srbiji je od početka godine poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise.
MUP je na Fejsbuku naveo da na motociklu i najmanja greška može prouzrokovati najteže posledice.
- Kaciga, druga zaštitna oprema i poštovanje propisane brzine nisu izbor. To je razlika između života i smrti. Ne vozite da biste stigli prvi. Vozite da biste stigli živi - navodi se u saopštenju.
Podsećamo, Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama.
- Posebno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu - navodi se u saopštenju MUP-a.
