Nikola Miljanić (37), sin Milete Miljanića Majka, koji je bio označavan kao jedna od vođa kriminalne grupe"Amerika",sahranjen je juče u jednom selu kod Beograda, gde su ga porodica, prijatelji i rodbina ispratili na večni počinak.

Od nastradalog Nikole su najbliži su se oprostili i čituljama u novinama, a jednu od njih potpisala je njegova porodica, među kojima je i otac Mileta.

Nikola Miljanić Foto: Printskrin/Novosti Čitulje

Podsetimo, Nikola Miljanić nastradao je 13. maja u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Svetosavskoj ulici u Barajevu.

Prema ranijim informacijama, do nesreće je došlo oko 16.40 časova kada je Miljanić, upravljajući motociklom, pokušao da pretekne automobil marke "opel" preko pune linije, na delu puta gde je preticanje zabranjeno. U trenutku preticanja, vozač automobila započeo je skretanje ulevo ka parkingu, nakon čega je usledio silovit sudar.

Motocikl je velikom brzinom udario u zadnji levi deo automobila, a sa jezivim povredama Miljanić je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju gde je, nažalost, preminuo.

- Nosio je kacigu, ali su povrede bile stravične. Hitna pomoć je brzo reagovala, ali mu nije bilo spasa - rekao je izvor upoznat sa istragom.

Vozač "opela" testiran je nakon nesreće i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Ko je Mileta Miljanić?

Mileta Miljanić Foto: Ministarstvo Spoljnih Poslova Srbije

Otac nastradalog, Mileta Miljanić, dovodio se u vezu sa klanom "Amerika", koji je u izveštajima bezbednosnih službi označavan kao organizacija povezana sa međunarodnim švercom droge. Prema dostupnim podacima, deo života proveo je između Srbije i SAD.