Tužilaštvo i policija sprovode potragu za telom ubijenog Aleksandra Nešovića.

00:47 Potraga za telom Aleksandra Nešovića Izvor: MUP VJT

Juče je u Putincima pronađen automobil za koji se sumnja da je u njemu transportovano Nešovićevo telo.

Potraga za telom Aleksandra Nešovića kod Jakovačkog jezera Foto: MUP/ VJT

U vozilu su pronađene flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Centar naselja Putinci kod Rume juče je, podsetimo, bilo pod jakim policijskim obezbeđenjem nakon što su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije raspoređeni na više lokacija, u okviru opsežne akcije i potrage u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića.