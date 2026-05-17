Tužilaštvo i policija sprovode potragu za telom ubijenog Aleksandra Nešovića.

Potraga za telom Aleksandra Nešovića

Juče je u Putincima pronađen automobil za koji se sumnja da je u njemu transportovano Nešovićevo telo.

Potraga za telom Aleksandra Nešovića kod Jakovačkog jezera

Prema nezvaničnim saznanjima, u vozilu su pronađeni tragovi zločina na Senjaku, za koji je uhapšeno 10 osoba.

U vozilu su pronađene flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Centar naselja Putinci kod Rume juče je, podsetimo, bilo pod jakim policijskim obezbeđenjem nakon što su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije raspoređeni na više lokacija, u okviru opsežne akcije i potrage u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića.

Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom, a Više javno tužilaštvo u Beogradu sinoć saopštilo je da je Nešović ubijen.

