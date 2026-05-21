Slušaj vest

Mića Simić, otac ubijenog Andreja iz Niške Banje, Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline iz Ribnikara, kao i Dejan Mladenović, brat ubijenog Dalibora Todorovića iz Dubone, govorili su otvoreno o bolu sa kojim žive, odnosu institucija prema slučajevima, ali i ponašanju roditelja ubica rekavši da je "šokantno“ i "potpuno lišeno empatije".

Oni su, inače, o teškim temama govorili u emisiji na Kurir TV "Ni pet ni šest", posvećenoj tragedijama koje su potresle Srbiju.

Mića Simić Foto: Kurir Televizija

- Neverovatno mi je kolike su sličnosti između roditelja ubice našeg Andreja i roditelja ubice iz Ribnikara. Bukvalno preslikano ponašanje, ophođenje, odnos prema svemu što se dogodilo - rekao je otac ubijenog dečaka iz Niške Banje.

U razgovoru se otvorilo i pitanje gde se danas nalazi maloletni ubica i zbog čega javnost nema zvanične informacije o njegovom stanju.

- Zvanično nemam informaciju. On je bukvalno čuvan kao beli medved. Umesto da se jasno kaže gde se nalazi, kakvo je njegovo stanje i šta se dešava s njim, sve se krije. Štite se njegovi interesi, a ja pitam, ko štiti interese mog Andreja? Ne samo našeg deteta, nego i sve druge dece i porodica koje su uništene - rekao je otac žrtve.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

"Želeo je da ponovi Ribnikar"

Otac ubijenog dečaka rekao je da od početka veruje da je inspiracija za zločin bio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

- Njegov uzor bio je maloletni ubica iz Ribnikara i želeo je da napravi isto, da ponovi Ribnikar, ali ovog puta na drugačiji način, sečivima - rekao je.

Kako tvrdi, maloletni ubica bio je "opterećen sečivima", što je, prema njegovim rečima, kasnije potvrđeno i tokom veštačenja.

- To sam govorio od prvog dana, pre svih izveštaja i forenzičkih veštačenja, i na kraju se ispostavilo da sam bio u pravu. Dete je jednostavno bilo opterećeno time - naveo je.

Za roditelje maloletnika kaže da su ignorisali problem.

- Roditelji su zabijali glavu u pesak. Bukvalno preslikana situacija kao sa Ribnikarom - rekao je i dodao da se porodica osećala kao da vodi borbu protiv sistema.

- Morali smo rukama i nogama da kopamo da bismo došli do ovog statusa danas. Kada je predmet prebačen u Više javno tužilaštvo, oni su videli ogromne propuste jer praktično ništa nije rađeno. Mi smo prikupili 90 odsto dokaza, a oni nisu hteli ni da ih pogledaju. Ubistvo se dogodilo u oktobru, a prvi put su nas pozvali da damo iskaz tek u junu ili julu. To je sramota - naveo je Simić iz Niške Banje.

Porodice žrtava iz Ribnikara, Dubone, Malog Orašja i Niške Banje međusobno su se povezali kroz tragediju. Sagovornici su istakli da kod svih slučajeva vide isti obrazac ponašanja roditelja počinilaca.

Dejan Mladenović, brat od strica ubijenog Dalibora Todorovića Foto: Kurir Televizija

"Majka ubice kaže da smo mi krivi"

Dejan Mladenović, brat ubijenog Dalibora Todorovića iz Dubone se osvrnuo na ponašanje majke ubice Uroša Blažića koji je 4. maja usmrtio njihove najbliže.

- Bio sam kod prijatelja na plantaži preko puta kuće majke ubice Blažića, ona je otišla u policiju i prijavila nas, zašto? Zato što se ne oseća bezbedno. Dakle, ona se ne oseća bezbedno... Dešavalo se da policija dođe i proveri šta sam ja tražio tamo. I oni rade samo svoj posao, vidi se na njihovom licu i osećaj stida i sramote - rekao je Dejan i dodao:

- Majka ubice je nastavila svoj život sasvim normalno. Kuća u Duboni se čuva od strane policije konstantno, u toj kući je deda ubice, a majka dolazi povremeno. nastavila je normalno da radi. U jednom trenutku je izjavila da smo mi svi krivi zato što su njen sin i muž u zatvoru, to dovoljno govori celu tu moralnu priču njihovih ukućana.

"Slušamo teške stvari"

Anđelko Aćimović govorio je o tome koliko porodicama teško pada način izveštavanja nakon tragedija.

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

- Mnogo je soli na ranu bilo. Od raznih izjava stručnjaka, analiza i pokušaja opravdavanja zločina. U nekim državama, poput Nemačke, zakonom je zabranjeno prikazivanje imena i lika ubice jer se zna da to proizvodi lančanu reakciju. Kod nas se to, nažalost, desilo - rekao je.

Aćimović je kritikovao i pokušaje da se zločini opravdaju tvrdnjama o navodnom vršnjačkom nasilju.

- Strašno je kada čujete tvrdnje da je ubica bio maltretiran u školi i da su za to kriva naša deca. To je jedna od najtežih stvari koje porodice slušaju - rekao je on i osvrnuo se takođe na roditelje maloletnih ubica.