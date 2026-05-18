Istraga je potvrdila da je K. K. detaljno planirao zločin, pravio spiskove i skice škole, kao i da je istraživao Krivični zakonik kako bi izbegao zatvorsku kaznu. Međutim, i dalje ostaju otvorena pitanja kako je trinaestogodišnji dečak bio i tehnološki i logistički osposobljen za ono što je učinio, koje internet stranice je posećivao, kao i zašto mobilni operater te podatke još uvek nije izneo u javnost i da li se oni smatraju tajnim.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović, govorili Rajko Nedić, glavni urednik "Kurira", i Milomir Marić, novinar.Marić je izneo javnosti manje poznate detalje o ovoj porodici: da je Miljana Kecmanović navodno sakrivala dokaze u slučaju Belivuk, da postoje indicije da je maloletni ubica išao sa “vračarcima” u akcije, kao i procenu veštaka njegove ličnosti.

- Ja sam u nekoliko navrata izneo detalje do kojih smo došli neposredno nakon zločina, šta je on govorio i kako se ponašao u prvih nekoliko dana. Ti podaci su zaista šokantni kada je reč o njegovoj ličnosti i načinu na koji je sve to uradio. Do danas nismo dobili odgovore na neka pitanja, ali činjenica je, kao što je i sam naveo, da se intenzivno pripremao tri nedelje, da je od avgusta fantazirao o povređivanju ljudi i međusobnom nanošenju bola. Takođe je želeo da proveri da li ga dotiče patnja drugih ljudi. Od septembra je krenuo u drugu smenu i došao u novu grupu vršnjaka. Nemamo podatke da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, osim eventualnog nezadovoljstva - rekao je Nedić i dodao:

- Zanimljivo je i to da je govorio da je opsednut Hitlerom, da je znao napamet delove planova i govora Gebelsa i da se na određeni način poistovećivao sa Hitlerom. U njegovoj interpretaciji, Hitler je imao teško detinjstvo i bio izložen vršnjačkom nasilju. Iz toga je razvio narativ u kojem se divi ljudima koji ratom šire teritorije i osvajanju drugih zemalja. Sebe je video kao vojskovođu i sanjao osvajanje Afrike i drugih prostranstava. Posebno je istaknuto da je pominjao Hitlera i Gebelsa i bio upoznat sa detaljima njihovih zločina iz Drugog svetskog rata. Na kraju je tražio da se ne dira njegov otac, uz objašnjenje da je poznat radiolog, i zamolio da se sačuva novac iz fondova za njegov budući izlazak.

Tokom emisije Marić je izneo i kontroverzne tvrdnje o psihološkom profilu maloletnika, navodeći da su pojedini stručnjaci procenjivali da je bio duboko frustriran i opsednut dokazivanjem pred vršnjacima. Takođe je pomenuo i navode da je, osim odlazaka u streljanu sa ocem, navodno imao kontakte sa kriminalnim grupama mladića sa Vračara i prisustvovao situacijama u kojima se koristilo vatreno oružje, ali je naglasio da takve tvrdnje nisu potvrđene pred sudom.

- Kada se desio taj zločin novine su pisale elitna, zlatna deca, on najbolji đak, najtalentovaniji, ništa od toga nije tačno. Prvo, psihijatri koji su ga pregledali su zaključili em da je psihopata, em da je debil. Drugo, da je on bio iskompleksiran u odnosu na drugu decu koja su bila mnogo sposobnija i talentovanija i onda je on hteo da se sveti - rekao je Marić i dodao:

- Ovo još nije potvrđeno u sudnici ali bila je priča da on nije pucao samo u streljani nego da su "Vračarci" njega vodili u neke od ovih akcija na Ušću ili Belvilu. Mi imamo te scene iz “Eskobara” gde deca od 5 godina pucaju iz mitraljeza, to su jezive stvari, ali mi smo mislili da je to kod nas nemoguće da se desi, ali u ovoj situaciji sve je moguće.

Miljana Kecmanović krila dokaze za Velju Nevolju?!

Otac je, kako je objasnio na suđenju, sina vodio na pucanje kako bi ga ojačao i "očeličio", ali niko nije mogao da nasluti šta se zapravo odvija u njegovoj glavi. Majka je, sa druge strane, vršila pritisak da bude najbolji, što se kasnije ocenjuje kao moguća uvertira u događaje koji su usledili. Bio je veoma vešt u video-igricama, a u kombinaciji sa vežbama u streljani, kako je rečeno, formirao je “pakleni plan”. Posebno se ističe pravljenje Molotovljevih koktela kao jedan od najuznemirujućih detalja.

Postoji i tvrdnja da je majka na njega vršila svakodnevni pritisak da bude najbolji u svemu i da je želeo da vidi njenu patnju, što se pojavljuje kao jedna od mogućih linija objašnjenja motiva. Na prvom suđenju tvrdio je da je žrtva zanemarivanja roditelja, pa su roditelji u tom kontekstu i optuženi.

U javnosti se potom pojavljuju i tvrdnje o pritiscima i reakcijama učesnika u postupku.

- To je tajno suđenje ali pošto je otac pretio advokatima, medijima je pretio, procurelo je da je on rekao "Vodite ga u Ameriku, Amerika je njega stvorila i nek dovrši taj projekat" - rekao je Marić.

Marić je izneo i tvrdnje o pritiscima tokom postupka, navodeći da su pojedini advokati i mediji bili izloženi pretnjama zbog izveštavanja o slučaju. Posebno je istakao izjave advokatice Zore Dobričanin Nikodinović, zastupnice porodica žrtava, koja je javno govorila o strahu i pritiscima tokom procesa.

- Prećeno je nama medijima koji smo počeli da čeprkamo šta se tu dešava. Mi prvo nismo mogli da istražujemo da je Kostina majka, biolog, najveći stručnjak za DNK sakrivala je neke dokaze za Velju Nevolju - zaključio je Marić.

Ko je zapravo maloletni ubica K.K.?

Marić je naveo da su od samog početka postojale sumnje u vezi sa onim što se zapravo dogodilo. Kako je rekao, kada su iznosili određene informacije, bili su optuživani za širenje teorija zavere, ali su kasnija svedočenja K. K. i njegovih roditelja potvrdila ono na šta su ranije ukazivali. Dodao je i da je naknadno saznao da K. K. nije išao u školu oko mesec dana, te da ostaje pitanje kako to nije primećeno ni u školi ni u porodici. Prema njegovim rečima, roditelji su kasnije naveli da je dečak glumio bolest kako bi izbegao odlazak u školu.

