ŠOKANTAN POTEZ VOZAČA POSLE SAOBRAĆAJKE: Automobilom sleteo u jarak, Hitna ga odvezla u bolnicu, a on uradio neverovatnu stvar! (foto)
U Zaječaru je juče došlo do saobraćajne nesreće u kojoj srećom nema nastradalih, ali se dogodio neobičan i nezapamćen slučaj.
Nesreća se dogodila na Lubničkom putu tik do Zaječara. U automobilu je bio samo vozač koji je upravljao vozilom ''alfa romeo''.
Prema nezvaničnim podacima, vozač ''alfa romea'' je izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i ostao u jarku. Uviđajem će se utvrditi detalji, i da li je ovaj vozač bio ometen drugim vozilom u saobraćaju.
Ono što je neobično i neshvatljivo je da je vozač odbio medicinsku pomoć.
- Hitna pomoć je odmah došla i prevezla povređenog vozača ''alfa romea''u ZC. Zaječar na Urgentno odeljenje, ali povređeni vozač je odbio saradnju, odnosno lečenje. Lekari su mu kazali da treba i da snimi povrede, da možda mora ići na dalje intervencije, ali on se jednostavno okrenuo i otišao. Koji su njegovi razlozi za napuštanje pružanja pomoći, samo on zna - kaže naš izvor.