U Zaječaru je juče došlo do saobraćajne nesreće u kojoj srećom nema nastradalih, ali se dogodio neobičan i nezapamćen slučaj.

Nesreća se dogodila na Lubničkom putu tik do Zaječara. U automobilu je bio samo vozač koji je upravljao vozilom ''alfa romeo''.

Auto koji je sleteo s puta u Zaječaru Foto: Radiomagnum

Prema nezvaničnim podacima, vozač ''alfa romea'' je izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i ostao u jarku. Uviđajem će se utvrditi detalji, i da li je ovaj vozač bio ometen drugim vozilom u saobraćaju.

Ono što je neobično i neshvatljivo je da je vozač odbio medicinsku pomoć.

- Hitna pomoć je odmah došla i prevezla povređenog vozača ''alfa romea''u ZC. Zaječar na Urgentno odeljenje, ali povređeni vozač je odbio saradnju, odnosno lečenje. Lekari su mu kazali da treba i da snimi povrede, da možda mora ići na dalje intervencije, ali on se jednostavno okrenuo i otišao. Koji su njegovi razlozi za napuštanje pružanja pomoći, samo on zna - kaže naš izvor.

