Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. M. (22) iz Kule, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je on, juče oko 14 časova, na ulici u Vrnjačkoj Banji, nakon kraće rasprave, sedamnaestogodišnjaku iz ovog mesta nožem naneo ubodnu ranu u predelu stomaka - saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.

Povređeni je zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

- Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je manja količina biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - dadaje se u policijskom saopštenju.