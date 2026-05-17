Pripadnici policije i VJT u Beogradu pretraživali su teren oko Jarkovačkog jezera kod Inđije u potrazi za telom ubijenog Aleksandra Nešovića, zvanog Baja. Oko samog jezaera bile su raspoređene jake snage pripanika policije sa desetak službenih džipova i svom neopohodnom opremom.

- Istražitelji su češljali teren pedalj po pedalj. Inače, teren je ogroman, ima dosta visokog žbunja i rastinja, a zbog kiše koja dva dana neprekidno pada, ima dosta blata i potraga je izuzetno složena - objašnjava nam izvor i dodaje da je pretraživano i samo jezero.

Podsetimo, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, sumnja se da je Nešović ubijen 12. maja oko 23 sata u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu nakon što je otišao na sastanak sa svojim poznaniko. Nešovićeva supruga je sutradan, 13. maja prijavila njegov nestanak policiji.

Zbog sumnje da su činjenjem različitih krivičnih dela umešani u zločin, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu, uhapsila 10 osumnjičenih osoba. Među uhapšenima je i Veselin Milić, bivši načelnik beogradske policije, kao i još troje policijskih službenika, zatim vlasnik restorana na Senjaku, kao i konobar. Lisice su stavljene na ruke i Saši V. i Mariu S., Nešovićevim poznanicima, ali i Danki V., supruzi Saše V. Uhapšen je još jedan muškarac, za koga se sumnja da je pomagao Saši V. i Mariju S. da pobegnu. Detaljnije o tome šta se kobne večeri dešavalo u restoranu na Senjaku pročitajte u našem ODVOJENOM TEKSTU.

U sklopu istratge i potrage za telom, policija je u saradnji sa VJT u Beogradu na teritoriji sela Putinci kod Rume pronašla automobil marke "hjundaji".

- U tom automobilu pronađeni su tragovi krvi oštećenog Aleksandra Nešovića, ali i flaše sone kiseline i gomila hrirurških rukavica. U gepeku je pronađena hauba koja je sikinuta sa drugog automobila, a na njoj su jasno uočljive krvave mrlje - kaže izvor i dodaje da su jake policijske snage potom viđene u mestu Jarkovci, gde su pretraživali područje oko Jarkovačkog jezera.

Pripadnici UKP pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Aleksandra Nešovića

- Postoji sumnja da su pojedini osumnjičeni telo Aleksandra Nešovića, koji je kako se sumnja, ubijen u restoranu na Senjaku, automobilom prevezli do Jarkovačkog jezera, gde su ga se otarasili. Inače, od Senjuaka do Putinaca ima šesdesetak kilometara, odnonso oko sat vremena vožnje. Dok od Putinaca do Jarkovačakog jezera ima oko 11 km vožnje, odnosno desetak minuta. Dakle, postoji sumnja da je telo ubijenog Baje odneto nekih stotinak kilometara dalje od mesta na kom je ubijen - kaže naš izvor.

Senjak - Putinci Foto: Google Maps Printscreen

Inače, mesto Jarkovci gde se i nalazi jezero, udaljeno je 7,5 kilometara od centra Inđije, na regionalnom putu Inđija - Ruma. U pitanju je veštačko, akumulaciono jezero, nastalo 1976. godine pregrađivanjem doline potoka Ljukovo. Širina jezera je 300 metara, a dužina dva kilometra i zahvata površinu od 35 hektara. Prosečna dubina mu je 1,5 do dva metra, a najveća izmerena dubina je sedam metara i to u predelu gde je izgrađena brana. Jezero je stvoreno sa namerom da služi za navodnjavanja okolnih useva, ali i za potrebe industrije.

Putinci - Jarkovci Foto: Google Maps Printscreen

Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je svih 10 uhapšenih, među kojima i Veselin Milić i svima je određen jednomesečni pritvor. VJT u Beogradu najavilo je da će se žaliti na odluku Višeg suda u Beogradu da se jedinoj uhapšenoj ženi, Danki V., odredi kućni pritvor s nanogicom.

Aleksandar Nešović i Dejan Stojanović Keka Foto: Društvene Mreže