Ekipa Kurira danas se nalazi na terenu kod Jarkovačkog jezera, gde je u toku opsežna potraga za telom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, čiji je nestanak uzburkao javnost poslednjih dana.

Kako se može videti, na licu mesta raspoređene su jake policijske snage, u saradnji sa pripadnicima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji zajedno pretražuju teren i okolinu jezera u potrazi za ključnim dokazima.

Na desetine službenih vozila raspoređeno je duž prilaza i oko same obale jezera.

- Potraga traje bez prekida, proverava se svaki deo terena koji bi mogao da bude značajan za istragu - kaže izvor Kurira sa lica mesta.

Prisutne ekipe detaljno obilaze svaki prilaz vodi i obližnje zelenilo. Na pojedinim delovima terena mogu se videti policijska vozila i pripadnici operativnih timova koji koordinisano pregledaju područje oko jezera.

- Istražitelji rade korak po korak. Fokus je trenutno područje oko vode i nepristupačni delovi terena - navodi naš izvor.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, potraga je intenzivirana nakon što je u Putincima pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport tela Aleksandra Nešovića.

- Pretraga područja kod Jarkovačkog jezera odvija se uz pojačane mere obezbeđenja, dok policija koristi specijalizovane timove i tehniku za pregled nepristupačnih delova terena - saznajemo na terenu. Inače, u pitanju je ogromna površina oko samog jezera koja je trenutno pod lupom dok se pretražuje svaki pedalj.

U vozilu su, prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, pronađeni tragovi krvi, hirurške rukavice, kao i flaše sa sonom kiselinom, za koje se sumnja da su korišćene u pokušaju uklanjanja tragova zločina.

Podsetimo, Aleksandar Nešović nestao je 12. maja nakon što je otišao na sastanak u restoran na Senjaku. Istraga je ubrzo dobila dramatičan obrt kada su istražitelji u lokalu pronašli tragove krvi i čaure, dok je njegov mobilni telefon pronađen u kontejneru preko puta restorana. Više javno tužilaštvo potom je saopštilo da prikupljeni dokazi ukazuju na to da je Nešović ubijen.

U okviru istrage do sada je uhapšeno deset osoba, među kojima su i policijski službenici.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kompletnu putanju kretanja osumnjičenih nakon zločina, kao i mesto na kojem je telo sakriveno.