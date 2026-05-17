KURIR NA LICU MESTA DOK TRAJE POTRAGA ZA TELOM UBIJENOG NEŠOVIĆA Kordoni raspoređeni duž jezera, evo na šta se policija fokusirala
Ekipa Kurira danas se nalazi na terenu kod Jarkovačkog jezera, gde je u toku opsežna potraga za telom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, čiji je nestanak uzburkao javnost poslednjih dana.
Kako se može videti, na licu mesta raspoređene su jake policijske snage, u saradnji sa pripadnicima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji zajedno pretražuju teren i okolinu jezera u potrazi za ključnim dokazima.
Na desetine službenih vozila raspoređeno je duž prilaza i oko same obale jezera.
- Potraga traje bez prekida, proverava se svaki deo terena koji bi mogao da bude značajan za istragu - kaže izvor Kurira sa lica mesta.
Prisutne ekipe detaljno obilaze svaki prilaz vodi i obližnje zelenilo. Na pojedinim delovima terena mogu se videti policijska vozila i pripadnici operativnih timova koji koordinisano pregledaju područje oko jezera.
- Istražitelji rade korak po korak. Fokus je trenutno područje oko vode i nepristupačni delovi terena - navodi naš izvor.
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, potraga je intenzivirana nakon što je u Putincima pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport tela Aleksandra Nešovića.
- Pretraga područja kod Jarkovačkog jezera odvija se uz pojačane mere obezbeđenja, dok policija koristi specijalizovane timove i tehniku za pregled nepristupačnih delova terena - saznajemo na terenu. Inače, u pitanju je ogromna površina oko samog jezera koja je trenutno pod lupom dok se pretražuje svaki pedalj.
U vozilu su, prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, pronađeni tragovi krvi, hirurške rukavice, kao i flaše sa sonom kiselinom, za koje se sumnja da su korišćene u pokušaju uklanjanja tragova zločina.
Podsetimo, Aleksandar Nešović nestao je 12. maja nakon što je otišao na sastanak u restoran na Senjaku. Istraga je ubrzo dobila dramatičan obrt kada su istražitelji u lokalu pronašli tragove krvi i čaure, dok je njegov mobilni telefon pronađen u kontejneru preko puta restorana. Više javno tužilaštvo potom je saopštilo da prikupljeni dokazi ukazuju na to da je Nešović ubijen.
U okviru istrage do sada je uhapšeno deset osoba, među kojima su i policijski službenici.
Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kompletnu putanju kretanja osumnjičenih nakon zločina, kao i mesto na kojem je telo sakriveno.
Potraga, kao i sama istraga o ubistvu Aleksandra Nešovića i dalje je u toku.