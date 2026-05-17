Muškarac star 54 godine najverovatnije je preminuo prirodnom smrću
Smrt na javnom mestu
TELO MUŠKARCA NAĐENO U PARKIRANOM AUTU U NOVOM SADU: Hitna i policija odmah izašli na teren, naložena obdukcija!
U parkiranom automobilu u Bulevaru oslobođenja, preko puta zgrade polcije u Novom Sadu, danas je pronađeno telo muškarca (54)!
Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na teren u 12.45 sati po prvom prioritetu.
U vozilu je zatečen neidentifikovani muškarac, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.
- Prema prvim indicijama, radi se o prirodnoj smrti i nema tragova nasilja - rekao je izvor.
Iz Policijske uprave Novi Sad potvrđeno je da je na parkingu na Bulevaru oslobođenja u vozilu pronađeno telo muškarca iz Veternika. Na telu nema vidljivih povreda i biće poslato na obdukciju.
