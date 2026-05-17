Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić posetio je sa saradnicima sedište Uprave za civilnu zaštitu Republike Italije u Rimu koja je pod nadležnošću Predsedništva saveta ministara, odnosno Kancelarije premijera.

Prilikom posete održan je bilateralni sastanak sa delegacijom civilne zaštite Vlade Republike Italije koju je predvodio šef Uprave civilne zaštite Fabio Čičilijan.

Sagovornici su se osvrnuli na dosadašnju saradnju u oblasti civilne zaštite i upravljanja u vanrednim situacijama započetu 2012. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije i Predsedništva Saveta ministara R. Italije, a dogovoreni su dalji koraci saradnje, pre svega kroz zajedničko učešće u projektima Evropske unije.

Na održanom sastanku predstavnici italijanske civilne zaštite, Ministarstva kulture, Nacionalne vatrogasno - spasilačke službe i Karabinjerske komande R. Italije bliže su predstavili organizaciju i mehanizam funkcionisanja civilne zaštite u kontekstu zaštite kulturnog nasleđa u vanrednim situacijama.

Pomoćnik ministra Čaušić preneo je Čičilijanu poziv ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da poseti Srbiju do kraja ove godine, što je šef Uprave za civilnu zaštitu Italije rado prihvatio.