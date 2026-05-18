Slušaj vest

Prava drama odigrala se noćas oko 2 sata posle ponoći u Gandijevoj ulici u Novom Beogradu kada je izbio požar u jednoj stambenoj zgradi zbog čega su na licu mesta dojurili hitna pomoć, vatrogasci i policija.

Jedan stan je gotovo u potpunosti izgoreo, dok je nekoliko okolnih pretrpelo ozbiljna oštećenja zbog posledice požara.

U Gandijevu ulicu na potezu brojeva 55a i 57a hitno je upućeno čak 15 vatrogasaca spasilaca sa pet vatrogasnih vozila, koji su dali sve od sebe da lokalizuju i ugase požar.

Sirene vatrogasnih vozila i policije probudile su čitav kraj, a gust crni dim brzo se proširio kroz hodnike zgrade.

Stanari bežali na ulicu

Prema saznanjima Telegrafa, skoro svi stanari zgrade su u panici izleteli ispred objekta, u strahu za sopstvene živote. Prema rečima očevidaca, borba sa plamenom trajala je više od dva sata pre nego što je situacija potpuno stavljena pod kontrolu.

- Bilo je jezivo. Probudile su nas sirene i galama. Kada smo izašli na prozor, videli smo ogroman plamen kako kulja. Svi smo odmah istrčali napred, niko nije razmišljao o stvarima, samo da izvučemo živu glavu - priča jedan od vidno potresenih stanara.

Spasli se baka, deka i unuci

Na svu sreću niko od stanara nije bio povređen, što je jutros potvrdila ekipa Hitne pomoći.

Iz stana u kojem je izbio požar na vreme su uspeli da pobegnu baka, deka i njihovi unuci. Oni su prošli bez povreda, ali su pretrpeli ogroman šok.

Tačan uzrok nesreće još uvek utvrđuje. O celom slučaju hitno je obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu.