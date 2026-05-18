Pred Višim sudom u Užicu izrečena je presuda Branku Pušici, optuženom za ubistvo bračnog para Novaković, Ivane i Predraga, koje se dogodilo pre dve i po godine u Arilju. Odluka suda izazvala je burne reakcije porodica stradalih, ali i dela javnosti, koja smatra da kazna nije adekvatna težini zločina.

Sud je u ponovljenom postupku Branka Pušicu nepravosnažno osudio na ukupno 20 godina zatvora, 18 godina za dvostruko ubistvo i dodatne dve godine zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja. Reč je o povećanju kazne u odnosu na prethodnu presudu, koju je prošle godine isti sud izrekao u trajanju od 18 godina zatvora, ali ju je kasnije ukinuo Apelacioni sud u Kragujevcu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Iako je Više javno tužilaštvo u Užicu tražilo kaznu doživotnog zatvora, sudsko veće je kao olakšavajuću okolnost uzelo činjenicu da je optuženi otac troje dece. Upravo taj deo obrazloženja izazvao je najveće negodovanje porodica ubijenih supružnika, koje postavljaju pitanje zbog čega sud nije na isti način uzeo u obzir i činjenicu da su iza Ivane i Predraga ostala deca bez oba roditelja.

Porodice stradalih nezadovoljne presudom

Roditelji stradalih nisu krili razočaranje nakon izricanja presude. Majka ubijene Ivane, Gorica Blagojević, rekla je za Kurir televiziju da je tokom procesa imala utisak da sudija želi što pre da okonča predmet i da porodici nije pružena mogućnost da iskaže svoj stav.

"Imala sam osećaj kao da se sudija nečeg plaši i da žuri da što pre završi predmet. Nijednog trenutka nam nije dao pravo glasa. Kada sam na kraju želela nešto da kažem, prekinuo me je i rekao da ne mogu da govorim", izjavila je Blagojević.

BRANKU PUŠICI POVEĆANA KAZNA ZA UBISTVO IVANE I PREDRAGA: Roditelji ubijenih ogorčeni novom odlukom suda: "Jedina pravedna kazna je doživotni zatvor"

Sličan stav izneo je za Kurir televiziju i Milivoje Novaković, otac ubijenog Predraga, koji je poručio da porodica nije zadovoljna tokom čitavog procesa i da će nastaviti pravnu borbu.

"Nezadovoljni smo kompletnim postupkom. Ovako nešto Arilje ne pamti, a da ne možemo da dođemo do pravedne presude. Za nas je jedina pravedna kazna doživotni zatvor", rekao je Novaković.

Žalbe na presudu već su najavili i tužilaštvo i advokat porodica oštećenih, pa će konačnu reč u ovom slučaju dati Apelacioni sud u Kragujevcu.