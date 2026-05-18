Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti.

U tom cilju tužilaštvo u saradnji sa policijom prikuplja sve potrebne informacije i obaveštenja od lica koja mogu da imaju određena saznanja u vezi sa ovim krivično-pravnim događajem.

Istim povodom izjavu u svojstvu građanina u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja juče je dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) N.Đ.

Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa - VJT u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku.

VJT u Beogradu ponovo apeluje na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije, jer će tužilaštvo i policija blagovremeno obaveštavati javnost o toku ovog postupka.

Podsetimo, reč je o ubistvu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, koje se, kako se veruje, dogodilo 12.maja u restoranu na Senjaku. Nešović je odranije dovođen u vezu s tzv. Kekinom grupom.