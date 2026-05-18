Slušaj vest

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti.

U tom cilju tužilaštvo u saradnji sa policijom prikuplja sve potrebne informacije i obaveštenja od lica koja mogu da imaju određena saznanja u vezi sa ovim krivično-pravnim događajem.

Istim povodom izjavu u svojstvu građanina u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja juče je dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) N.Đ.

Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa - VJT u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku.

VJT u Beogradu ponovo apeluje na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije, jer će tužilaštvo i policija blagovremeno obaveštavati javnost o toku ovog postupka.

Podsetimo, reč je o ubistvu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, koje se, kako se veruje, dogodilo 12.maja u restoranu na Senjaku. Nešović je odranije dovođen u vezu s tzv. Kekinom grupom.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTELO UBIJENOG BAJE VOŽENO PEDESETAK KILOMETARA?! Krvavi tragovi vode od Senjaka, preko Putinaca do Jarkovačkog jezera? (mapa)
aleksandar.jpg
Hronika“SVE UKAZUJE NA TO!” Misterija nestanka Aleksandra Nešovića se produbljuje: U vozilu pronađena sona kiselina i hirurške rukavice
Aleksandar Nešović
HronikaKURIR NA LICU MESTA DOK TRAJE POTRAGA ZA TELOM UBIJENOG NEŠOVIĆA Kordoni raspoređeni duž jezera, evo na šta se policija fokusirala
Aleksandar Nešović
HronikaU TOKU POTRAGA ZA TELOM NEŠOVIĆA KOD JARKOVAČKOG JEZERA: Policija i VJT u Beogradu na terenu, pogledajte prve snimke i fotografije (FOTO/VIDEO)
848.png
HronikaTUŽILAŠTVO ĆE SE ŽALITI ZBOG KUĆNOG PRITVORA ZA ŽENU KOJA JE UMEŠANA U UBISTVO NA SENJAKU: Biće traženo preinačenje ove odluke i određivanje pritvora!
Aleksandar Nešović
HronikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O UBISTVU NEŠOVIĆA: Pronađen auto kojim je transportovan, unutra tragovi krvi, sona kiselina i hirurške rukavice (foto, video)
Aleksandar Nešović
HronikaOGLASILO SE VIŠE TUŽILAŠTVO O SLUČAJU NESTANKA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA: Dokazi upućuju na to da je ubijen, devetoro uhapšenih se brani ćutanjem
nešović.jpg