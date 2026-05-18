Dragan Vasiljević, direktor policije, rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića ubijenog 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i Žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije.

- Srpska policija u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja, teškog krivičnog dela, i svi resursi ministarstva i direkcije policije su usmereni na pronalaženju, eventualno pronalaženju tela nestalog lica. Mi smo u prethodnim danima vršili intenzivnu pretragu terena, angažovani su resursi direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova. Od jutros smo na ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije, tako da je veliki broj pripadnika Srpske žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Vojske Srbije, Uprave kriminalističke policije, angažovan na pretrazi terena, pretrazi akvatorija, pretrazi jezera u okolini Beograda i u cilju pronalaska eventualno lica koje se traži - naveo je Dragan Vasiljević za TV Prva.

Dragan Vasiljević Foto: Kurir Televizija

Kako je rekao, u prethodnim danima pronađeno je "dosta novih materijalnih tragova, dokaza".

- Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke "hjundai", za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi, i tako dalje, i tako dalje. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize - kazao je Vasiljević.

Dodao je da nastavljaju pretragu terena i nadamo se da ćemo u periodu ispred nas imati pozitivne rezultate i naći i razrešiti ovaj slučaj.

Promena Kodeksa policijske etike

Prokomentarisao je i najave predsednika Aleksandra Vučića da će biti donet i zakon da policajac više neće moći da radi druge poslove za koje nije dobio odobrenje države.

- Mi intenzivno radimo na pripremi promena određenih zakonskih i podzakonskih akata. U policiji smo formirali jednu radnu grupu koja radi na promeni Kodeksa policijske etike i pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji između ostalog se bave i ovom materijom. A takođe, kao što znate, u toku je izrada novog zakona o unutrašnjim poslovima - kazao je Vasiljević.

Dodaje da se taj zakon trenutno nalazi na Evropskoj komisiji na sagledavanju.

- I u sklopu samog novog zakona o unutrašnjim poslovima, u jednom članu, kroz izmene tog člana precizirali smo odredbu koja nedvosmisleno kaže da lica, pripadnici službi bezbednosti, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se bave nespojivim poslovima sa službenom dužnošću, a između ostalog bave se obezbeđenjem lica iz kriminogene sredine, mera koja se izriče u tom slučaju obavezno će biti prestanak radnog odnosa. Do sada je i taj član zakona postojao, ali su mere bile od do. Različite mere su mogle biti izrečene, a mi smo sada precizirali da je mera koja proističe, ako se dokaže da je tako radio, obavezan prestanak radnog odnosa - naveo je Vasiljević.

"Ima i dela pripadnika policije koji zloupotrebljavaju značku"

Kako je rekao, "budite uvereni da najveći broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, 99 i više posto, časno i zakonito obavlja svoje poslove i zadatke".

- Ali očigledno je da ima i dela pripadnika, na toliko veliki broj pripadnika Ministarstva, koji zloupotrebljavaju i zakonska ovlašćenja i službenu značku i sve drugo. Mislim da budemo načisto, i postojeće zakonske odredbe dozvoljavaju pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnicima policije da se bave i nekim drugim poslovima, nekim dodatnim delatnostima. Na primer, naučno-istraživačkim radom. Da se bave poljoprivredom. Imamo mnogo ljudi koji su, naši pripadnici imaju poljoprivredna gazdinstva, pa neće prestati da se bave poljoprivredom. I tako dalje, sportskim aktivnostima. Imamo vrhunske sportiste - poručio je Vasiljević.

Dodao je da su sve to "aktivnosti koje se obavljaju u skladu sa zakonom, za koje treba da dobiju potrebna odobrenja nadležnog organa, nadležnog rukovodioca, i mogu da se bave i dodatnim delatnostima".

- Ali nikako to ne znači da može zloupotrebiti svoja zakonska ovlašćenja i u tim poslovima. Znači, ne mogu službenu značku koristiti za dodatni posao. Mogu je koristiti samo za ono što mi je u nadležnosti dok sam policijski službenik, odnosno dok radim policijski posao. Za ove druge delatnosti ne mogu upotrebljavati, da ne kažem zloupotrebljavati, službenu značku i sva ovlašćenja koja pripadaju policijskom službeniku - naveo je Vasiljević.

Obaveza policajca

Poručio je da policajac ima različite dužnosti i obaveze od običnog građanina ukoliko zna nešto o krivičnom delu.