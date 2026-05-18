JOŠ JEDNO LICE S POTERNICE UHAPŠENO NA GRANICI SA CRNOM GOROM: Dolijao Srbin osuđen na zatvorsku kaznu, bio u bekstvu!
Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije “Centar” su na graničnom prelazu Šćepan Polje, prilikom ulaska u Crnu Goru, izvršili kontrolu lica D.C. (35), državljanina Republike Srbije, koji se nalazio kao saputnik u vozilu.
- Proverama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je za imenovanim na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpola Beograd radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Kraljevu zbog izvršenog krivičnog dela nasilje u porodici - saopšteno je iz crnogorske policije.
D.C. je lišen slobode, te će u zakonom predviđenom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.
Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd u vezi sa postupkom ekstradicije.