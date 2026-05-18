Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici Pakovraće - Požega kod tunela Laz došlo je do saobraćajnog incidenta kada je uočeno da se jedno vozilo kreće u suprotnom smeru. Odmah su reagovali nadležni i upozorili vozače.

- U jutarnjim satima na auto putu Miloš Veliki kod tunela Laz emitovano je hitno upozorenje preko razglasa da se jedno vozilo kreće u suprotnom smeru. Nadležni su apelovali na vozače da odmah zaustave svoja vozila i budu dodatno oprezni kako bi se izbegla eventualna saobraćajna nezgoda - potvrđeno je za RINU u Putevima Srbije.

Na vozače se apeluje da poštuju saobraćajne propise, ističući da je posebno i strogo kažnjiva vožnja u suprotnom smeru.

00:13 Uzbuna na auto-putu: Uočeno vozilo u suprotnom smeru - vozačima odmah izdato hitno upozorenje nadležnih Izvor: RINA