Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, podneli su Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu krivične prijave protiv pravnih lica "Network manager" d.o.o. Pančevo i "Speed net” d.o.o. Ugrinovci, kao i protiv odgovornih lica u pravnom licu V. P. (55) i V.B. (45), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, pošto su u dužem vremenskom periodu neovlašćeno pružali usluge kablovske televizije, saopšteno je iz MUP.

- Policijski službenici su u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, postupajući po naredbama Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres poslovnih prostorija navedenih privrednih društava i pronašli dokaze koji ukazuju na nezakonito reemitovanje televizijskog sadržaja i neovlašćeno pružanje usluga kablovske televizije, čime su oštećeni nosioci autorskih i srodnih prava - saopštili su iz policje.