NEZAKONITO REEMITOVALI TELEVIZIJSKI SADRŽAJ: Podnete krivične prijave zbog neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, podneli su Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu krivične prijave protiv pravnih lica "Network manager" d.o.o. Pančevo i "Speed net” d.o.o. Ugrinovci, kao i protiv odgovornih lica u pravnom licu V. P. (55) i V.B. (45), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, pošto su u dužem vremenskom periodu neovlašćeno pružali usluge kablovske televizije, saopšteno je iz MUP.
- Policijski službenici su u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, postupajući po naredbama Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres poslovnih prostorija navedenih privrednih društava i pronašli dokaze koji ukazuju na nezakonito reemitovanje televizijskog sadržaja i neovlašćeno pružanje usluga kablovske televizije, čime su oštećeni nosioci autorskih i srodnih prava - saopštili su iz policje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće rad na otkrivanju i suzbijanju ovih vidova visokotehnološkog kriminala, sa akcentom na zaštitu autorskih i srodnih prava i sprečavanje nelegalnog emitovanja medijskih sadržaja.