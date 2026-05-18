Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana A.D. (24), osumnjičenom da je 13. maja u Obrenovcu ubio Mišela G. (29) ubodima mačetom!

Podsetimo, zločin se dogodio 13. maja oko 23 sati u dvorištu žrtvine kuće.

Ubijeni Mišel G.

- Pritvor je određen iz svih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti - potvrdila je portparol Višeg suda u Beogradu Ivona Čogurić.

Kako smo ranije pisali, ubijeni Mišel G. je u vreme zločina bio u kućnom pritvoru s nanogicom zbog krivičnog dela razbojništvo.

- On je u jednom trenutku izašao iz svoje kuće u dvorište i tada je napadnut. Pričalo se da su ga napala dvojica muškaraca, ali se to izgleda ispostavilo kao netačno. Napao ga je samo osumnjičeni A.D. i naneo mu smrtonosne ubode mačetom u grudi. Šta je bio motiv nije poznato - kaže izvor i dodaje da je u trenutku zločina otac Mišela G. bio u kući.

Osumnjičeni A.D.

- Jadan čovek, nije ni znao šta mu se dešava u dvorištu, pred vratima. Neko je došao i ubio mu sina - ispričale su komšije.