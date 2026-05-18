"ČULA SU SE 2 ILI 3 PUCNJA I UGAŠEN JE JOŠ JEDAN MLADI ŽIVOT" Od brutalnog ubistva na dečjem igralištu u Nišu prošlo osam meseci, evo šta je sa osumnjičenim!
Navršilo se osam meseci od ubistva Darka Vacića (28) koga je 14. septembra prošle godine iz pištolja upucao drug Martin I. (34) u niškom naselju Durlan. Motiv za ovako brutalan zločin je još uvek tajna.
Ubijeni i osumnjičeni do kobnog dana nisu imali razmirica, čak su prethodno sedeli u letnjikovcu na dečijem igralištu i popili po koje pivo. Naspram letnjikovca je dugačak niz zgrada, odakle komšije nisu čule raspravu i buku, a onda su se čula dva ili tri pucnja i još jedan mladi život je ugašen.
Suđenje protiv Martina je počelo u Višem sudu u Nišu, a krajem prošle nedelje je opet odloženo. Sudija Višeg suda je naložila da se proceni Martinova sposobnost da prisustvuje suđenju pošto je sada u zatvorskom odeljenju i pod psihijatrijskim nadzorom.
Na sledećem ročištu bi trebalo svoj iskaz da da predstavnik komisije Psihijatrijske bolnice u Toponici koja je veštačila osumnjičenog ubicu. Sudija Višeg suda u Nišu je rekla danas da bi se tada trebalo saznati koliko je on zdravstveno sposoban da prisustvuje suđenju.
Ovaj slučaj je značajno uznemirio Niš, a pogotovu naselje Durlan gde se ubistvo zbilo na dečjem igralištu preko puta osnovne škole.
Za Darka V. su i u porodici i komšije rekle da je bio izuzetno vredan i marljiv mladić. Radio je na građevinama i pripremao je odlazak na rad u inostranstvo. On se ranije družio sa Martinom, pa je tako i tog kobnog dana po povratku s puta na kom je bio s ocem, zatražio da ga ostavi kod letnjikovaca na raskršću Bulevaru Medijana i Knjaževačke ulice. Tako je i bilo. Pola sata ili sat kasnije prizor na mestu zločina u naselju Durlan delovao je sablasno.
- Pretpostavlja se da su popili neko pivo u letnjikovcima. Ubijeni je prema rekosntrukciji pošao nakon toga i udaljio se odatle, ali osumnjičeni ubica je pritrčao i ispalio hice - rečeno nam je tada na licu mesta.
Osumnjičeni je nakon toga u panici pobegao, ali se ubrzo sam prijavio policiji.