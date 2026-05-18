Navršilo se osam meseci od ubistva Darka Vacića (28) koga je 14. septembra prošle godine iz pištolja upucao drug Martin I. (34) u niškom naselju Durlan. Motiv za ovako brutalan zločin je još uvek tajna.

Ubijeni i osumnjičeni do kobnog dana nisu imali razmirica, čak su prethodno sedeli u letnjikovcu na dečijem igralištu i popili po koje pivo. Naspram letnjikovca je dugačak niz zgrada, odakle komšije nisu čule raspravu i buku, a onda su se čula dva ili tri pucnja i još jedan mladi život je ugašen.

Darko Vacić Foto: Privatna arhiva

Suđenje protiv Martina je počelo u Višem sudu u Nišu, a krajem prošle nedelje je opet odloženo. Sudija Višeg suda je naložila da se proceni Martinova sposobnost da prisustvuje suđenju pošto je sada u zatvorskom odeljenju i pod psihijatrijskim nadzorom.

Na sledećem ročištu bi trebalo svoj iskaz da da predstavnik komisije Psihijatrijske bolnice u Toponici koja je veštačila osumnjičenog ubicu. Sudija Višeg suda u Nišu je rekla danas da bi se tada trebalo saznati koliko je on zdravstveno sposoban da prisustvuje suđenju.

Ovaj slučaj je značajno uznemirio Niš, a pogotovu naselje Durlan gde se ubistvo zbilo na dečjem igralištu preko puta osnovne škole.

Za Darka V. su i u porodici i komšije rekle da je bio izuzetno vredan i marljiv mladić. Radio je na građevinama i pripremao je odlazak na rad u inostranstvo. On se ranije družio sa Martinom, pa je tako i tog kobnog dana po povratku s puta na kom je bio s ocem, zatražio da ga ostavi kod letnjikovaca na raskršću Bulevaru Medijana i Knjaževačke ulice. Tako je i bilo. Pola sata ili sat kasnije prizor na mestu zločina u naselju Durlan delovao je sablasno.

- Pretpostavlja se da su popili neko pivo u letnjikovcima. Ubijeni je prema rekosntrukciji pošao nakon toga i udaljio se odatle, ali osumnjičeni ubica je pritrčao i ispalio hice - rečeno nam je tada na licu mesta.