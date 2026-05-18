TEŠKA NESREĆA U PRIJEPOLJU: U sudaru teško povređen policajac, odmah prebačen za Beograd
U Prijepolju na skretanju ka železničkoj stanici jutros je došlo do teže saobraćajne nesreće u kojoj je povređen policajac D.K., koji je upravljao službenim motociklom.
Nezvanično saznajemo da je do sudara došlo između putničkog automobila marke „audi“ i policijskog motocikliste. Policajac je od siline udara završio na kolovozu i odmah je prebačen kolima hitne pomoći u prijepoljsku bolnicu, a zatim zbog teških povreda prebačen za Beograd.
Na licu mesta se moglo videti da je prednji deo automobila potpuno oštećen.
