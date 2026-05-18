Uprava Okružnog zatvora u Smederevu organizovala je po prvi put sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnja voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega, jagoda i borovnica.

- Osuđena lica na ekonomiji tog zavoda su radno angažovana na različitim poslovima u povrtarstvu, voćarstvu i stočarstvu, a to iskustvo im je dragoceno ako budu želeli kasnije sa svojim porodicama da nastave da se bave poljoprivredom - rekao je Jandrić.

On je dodao da svaki dodeljeni sertifikat osuđenicima nije samo dokaz o uspešno završenoj obuci, već i dokaz o njihovoj rešenosti da usvoje radnu etiku i nove, za njih potpuno nepoznate veštine koje mogu da im omoguće sigurnu egzistenciju.

- Oni su prepoznali šta je dobro za njih, usvajaju promene i to je proces koji mora da podrži šira društvena zajednica kroz pružanje prilike da se bivša osuđena lica zaposle kako bi mogli i sebe i porodice da izdržavaju od svog rada - naglasio je direktor Uprave.