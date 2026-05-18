Otac Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, preminuo je 14. maja u Beogradu dva dana posle ubistva sina u restoranu na Senjaku. Stariji Nešović umro je pošto je saznao da mu je sin nestao iz restorana i da niko o njemu ništa ne zna. Podsetimo, Nešović je prema sumnjama istražitelja, ubijen hicima iz pištolja posle kraće rasprave u restoranu.

Za njegovo ubistvo, podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči Sašu Vukovića, zvanog Boske i Maria Stankovića. Zbog sumnje da krivično delo nisu prijavili i da su pomagali u prikrivanju, uhapašena su četiri policajca među kojima i Veselin Milić, kao i konobar i vlasnik restorana u kom se zločin dogodio, dok se Vukovićeva supruga sumnjiči da mu je donela pištolj za koji nije imala dozvolu.

Još jedan muškarac osumnjičen je da je Vukovića i Stankovića vozio od Beograda do Putanaca, posle izvršenog zločina.

Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku

Podsetimo, nestanak Aleksandra Nešovića policiji je 13. maja u večernjim satima prijavila nejgova nevenčana supruga. Iste večeri, Više javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa UKP, pokrenulo je istragu u sklopu koje su uhapšeni osumnjičeni i prikupljeni brojni tragovi krivičnog dela. Za telom nestalog Nešovića, podsetimo, i dalje je u toku opsežna potraga.