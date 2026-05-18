Slušaj vest

Potraga za telom Aleksandra Nešovića zvanog Baja i dalje traje, a policija je juče intenzivno pretraživala teren oko Jarkovačkog jezera kod Inđije, u okviru opsežne istrage o njegovom nestanku i sumnji da je brutalno ubijen u Beogradu.

Podsetimo, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, postoji sumnja da je Aleksandar Nešović ubijen 12. maja oko 23 časa u restoranu "27" na Senjaku, nakon što je otišao na sastanak sa poznanikom. Njegova supruga je narednog dana prijavila nestanak policiji.

Uhapšen načelnik policije Veselin Milić

U okviru istrage do sada je uhapšeno deset osoba, među kojima su i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, kao i troje policijskih službenika, zbog sumnje da su na različite načine učestvovali u prikrivanju zločina.

Veselin Milić Foto: Printscreen

Bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Boža Spasić ocenio je gostujući na Kurir televiziji da je čitava akcija bila unapred detaljno planirana i da je reč o ozbiljnoj operaciji organizovanog kriminala.

"Ovo nije nešto što se desilo spontano. U jednim kolima pronađena je kiselina, u drugim drugi tragovi. Niko ne drži slučajno kiselinu u automobilu. Jasno je da je sve bilo unapred pripremljeno", rekao je Spasić.

"Cilj mafije je da bude što bliža policiji"

On tvrdi da je cilj kriminalnih grupa bio ne samo obračun unutar podzemlja, već i kompromitovanje policije kroz uvlačenje pojedinih službenika u kriminalne aktivnosti.

"Jedna velika planirana operacija mafije u koju su, nažalost, uvučeni i pojedini policijski službenici. Cilj mafije je da što bliže priđe policiji i da je korumpira", naveo je Spasić.

Boža Spasić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, istraga će biti izuzetno kompleksna i dugotrajna, posebno zbog velikog broja osumnjičenih i različitih krivičnih dela koja se stavljaju na teret.

"Ovde nije reč samo o ubistvu. Tu su prikrivanje tragova, uništavanje dokaza, premeštanje tela, obmanjivanje policije. Ne bih voleo da sam u koži tužioca koji treba sve to da rasporedi i utvrdi odgovornost svakoga", rekao je on.

Spasić je ocenio da činjenica da su među osumnjičenima i policijski službenici dodatno komplikuje istragu.

"Ljudi koji poznaju tok istrage znaju kako da uklone tragove i kako da policiji oduzmu dragoceno vreme. Da nije bilo toga, telo bi verovatno bilo pronađeno veoma brzo", rekao je bivši operativac SDB-a.

"Traže se ostaci tela Aleksandra Nešovića"

Govoreći o potrazi kod Jarkovačkog jezera, Spasić je rekao da policija očigledno raspolaže ozbiljnim tragovima.

"Ako su se fokusirali na to područje, znači da imaju određene informacije. Traže se ostaci tela i moguće je da ono nije ni u vodi, već negde u okolini", naveo je on.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku Foto: Nemanja Nikolić

Dodao je i da kriminalne grupe često koriste složene metode kako bi zavarale istražitelje.

"Pronađeni su različiti tragovi, zapaljeni automobili, dokumenta, novac… Sve ukazuje da je neko pokušavao da policiju navede na pogrešan trag i kupi vreme", rekao je Spasić.

On je istakao da, uprkos svemu, smatra da je policija brzo reagovala i da je veliki broj osumnjičenih uhapšen u kratkom roku.

"Nikada se nije dogodilo da ovako brzo bude uhapšeno deset ljudi povezanih sa jednim ovako teškim slučajem. To pokazuje da policija ozbiljno radi svoj posao", rekao je Spasić.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić

Kako je dodao, očekuje da istraga tek otvori nova pitanja i dovede do novih hapšenja.

"Ko je obezbedio automobile? Ko je pravio dokumenta? Ko je dao novac? Ovo je tek početak jedne veoma velike istrage", zaključio je Spasić.

02:05 "UBISTVO NEŠOVIĆA BILO ISPLANIRANO, NIKO NE DRŽI KISELINU U KOLIMA TEK TAKO" I dalje traje potraga za telom, pronađeni razni tragovi - Sve ukazuje na JEDNO Izvor: Kurir televizija