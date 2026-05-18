Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Jedinici za finansijske istrage Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjišenog Saše V. stiču elementi krivičnog dela pranje novca.

- Na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela naloženo je da se za Sašu V. i članove njegove porodice i sa njim povezanim licima prikupe dokazi od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Poreske uprave, Republičkog geodetskog zavoda, javnih preduzeća, Agencije za privredne registre i Centralnog registra za hartije od vrednosti, Narodne banke Srbije i Uprave carina pribave dokazi o imovini i prihodima, nepokretnostima, vozilima koja su u njihovom vlasništvu i drugo - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Kurir, Ilija Ilić

Takođe, kako se dodaje, potrebno je i da se za svaku nepokretnu imovinu koju Saša V. i članovi negove porodice, kao i pravna lica u kojima navedena fizička lica učestvuju u vlasničkoj strukutri ili poseduju na teritorii Republike Srbije, utvrdi kada je nepokretnost stečena, šta je osnov za sticanje date nepokretnosti, kao i da se utvrdi poreklo novčanih sredstava kojima je plaćena kupoprodajna cena.

- Potrebno je i da se utvrdi na koji način je izvršena uplata kupoprodajne cene, te da li su navedeno lice i članovi negove porodice u vreme kupovine predmetne nepokretnosti imali dovoljno zakonitih prihoda za kupovinu tih nepokretnosti - dodaje se.

Protiv Saše V. vodi se pred Odeljenjem za opšti kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vodi se istraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, dok se protiv njegove supruge Danke V. istraga vodi zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.