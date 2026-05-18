Saša Vuković, koji se sumnjiči da je 12. maja u restoranu na Senjaku ubio bivšeg prijatelja Aleksandra Nešovića, zvanog Baja i njegova supruga Danka Vuković, vodili su život na "visokoj nozi" o čemu svedoče njene fotografije na društvenoj mreži Fejsbuk.

Podsetimo, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da je uputilo je Jedinici za finansijske istrage Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjišenog Saše Vukovića i svih članova njegove porodice stiču elementi krivičnog dela pranje novca.

Podsetimo, i Danka Vuković je uhapšena u sklopu velike akcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i UKP zbog sumnje da je na poziv muža, kobne večeri u restoran donela pištolj za koji nisu imali dozvolu. Na saslušanju u tužilaštvu, podsetimo, oboje su se branili ćutanjem. Sudija za prethodni postupak njenom mužu je određen pritvor do 30 dana, dok je ona prebačena u kućni pritvor, ali je VJT u Beogradu najavilo žalbu na tu odluku.

Prema fotografijama koje je Danka Vuković objavljivala na svom Fejsbuk profilu, njih dvoje uživali su i putovali po evrposkim gradovima, često se hvalila skupocenim satovima, automobilom, kao i Ajfonom koji joj je muž kupio.

- Poslednje fotografije sa mužem, Danka je objavila u novembru 2024. Na slikama su obučeni u svetlu garderobu, na gliseru, u restoranu - objašnjava sagovornik .

Interesantno je i da je mesec dana ranije, ona objavila fotografiju ispred radnje skupocenih satova "Audemar Piguet", čije je cena od 25.000 do 300.000 evra, dok u rukama drži dve kese istog brenda.

Danka Vuković

Supruga osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića redovno je objavljivala i fotografije sa njihovih putovanja u Francusku, Španiju i druge evopske države.

- Poklon od duše - napisala je na fotografiji iz 2019. na kojoj su dva roleks sata.

Pohvalila se Roleksima

- Najlepši poklon od moje ljubavi za rođendan - napisala je uz fotografiju crnog "audija" na kom je crvena mašna.

Inače, Više javno tužilaštvo u Beogradu je danas saopštilo da je naloženo da se za svaku nepokretnu imovinu koju Saša Vuković i članovi njegove porodice, kao i pravna lica u kojima navedena fizička lica učestvuju u vlasničkoj strukturi ili poseduju na teritorii Republike Srbije, utvrdi kada je nepokretnost stečena, šta je osnov za sticanje date nepokretnosti, kao i da se utvrdi poreklo novčanih sredstava kojima je plaćena kupoprodajna cena.

- Potrebno je i da se utvrdi na koji način je izvršena uplata kupoprodajne cene, te da li su navedeno lice i članovi negove porodice u vreme kupovine predmetne nepokretnosti imali dovoljno zakonitih prihoda za kupovinu tih nepokretnosti - dodaje se.

