Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Јagodini uhapsili su D. K. (36) iz Smederevske Palanke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je on u novembru prošle godine u Svilaјncu sa B. U. (25) obio kuću i automobil pedesetogodišnjeg vlasnika, odakle su uzeli novac i nakit čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 3,5 miliona dinara.