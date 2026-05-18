Luksuzna vila Saše Vukovića, zvanog Boske i njegove supruge Danke, čiju je proveru imovine naložilo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nalazi se na samo 400 metara od restorana "27" na Senjaku! Podsetimo, u tom restoranu je 12. maja, kako se sumnja, Vuković ubio Aleksandra Nešovića zvanog Baja za čijim se telom i dalje traga.

- Luksuzna vila je opasana visokim zidom i kovanom ogradom, tako da se unutrašnjost dvorišta ne vidi. Reč je o vrednoj nekretninik, velike kvadrature - navodi sagovornik Kurira.

Prema navodima tužilaštva, Vuković je Nešovića ubio iz pištolja koji mu je kobne večeri donela supruga, koja se sumnjiči za nezakonito držanje i nošenje oružja. Ona je prebačena u kućni pritvor sa nanogicom, ali se tužilaštvo žalilo na tu odluku suda.

- Restoran u kom je, kako se sumnja, 12. maja oko 23 sata ubijen Nešović, nalazi se na samo 350 do 400 metara od porodične kuće Vukovića. Ulice u kojima su restoran i njihova kuća se praktično seku, i na svega su pet do sedam minuta lagane šetnje - objašnjava sagovornik Kurira.

Bračni par Vuković, podsetimo, u sklopu istrage ubistva u restoranu uhapšen je 14. maja i na saslušanju su se branili ćutanjem. Istraga je pokrenuta protiv ukupno 10 osoba, među kojima su i bivši načelnik beogradske policije, trojica policajaca, vlasnik restorana i konobar, muškarac koji je kobne večeri došao sa Vukovićem u restoran kao i jedan koji je njemu i saučesniku pomogao posle izvršenog krivičnog dela.

Nestanak Aleksandra Nešovića, podsetimo, prijavila je nevenčana supruga narednog dana i odmah je pokrenuta opsežna potraga za telom, ali i dokazima u skopu istrage koja je pokrenuta. U restoranu su, kako je Kurir pisao, pronađeni tragovi krvi a nekoliko dana kasnije u selu Putinci je pronađen i automobil u kom su, kako se sumnja, osumnjičeni prebacili a potom sakrili telo ubijenog.

Paralelno sa krivičnim postupkom, podsetimo, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je Jedinici za finansijske istrage da prikupi dodatna obaveštenja i zvanično saopštilo da Vukoviću imovinu istražuju u cilju utvrđivanja da li je izvršio i krivično delo pranje novca, a pod lupom finansijske istrage su i svi članovi njegove porodice i sa njima povezana lica.

Prema do sada prikupljenim podacima u finansijskog istrazi Saša Vuković zvani Boske je u proteklih desetak godina kupovao luksuzne nepokretnosti koje se procenjuju na više od 2,5 miliona evra, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora.

Kako nezvanično saznajemo, Vuković je kako nezvanično saznajemo, u periodu od 2014 - 2025. godine kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku, ukupne vrednosti oko 2.500.000 evra, dok je u istom periodu, prodavao deo nepokretnosti za iznos od 750.000 evra.

Takođe, kako saznajemo, Vuković je navodno vlasnik i gradskog-građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, ali će se tek utvrditi kada je i kako te nepokretnosti stekao.