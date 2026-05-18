OVO JE LUKSUZNA VILA UHAPŠENOG BRAČNOG PARA ZA UBISTVO BAJE: Ogromna kuća na Senjaku opasana zidinama, udaljena 400 metara od restorana smrti! (foto, video)
Luksuzna vila Saše Vukovića, zvanog Boske i njegove supruge Danke, čiju je proveru imovine naložilo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nalazi se na samo 400 metara od restorana "27" na Senjaku! Podsetimo, u tom restoranu je 12. maja, kako se sumnja, Vuković ubio Aleksandra Nešovića zvanog Baja za čijim se telom i dalje traga.
- Luksuzna vila je opasana visokim zidom i kovanom ogradom, tako da se unutrašnjost dvorišta ne vidi. Reč je o vrednoj nekretninik, velike kvadrature - navodi sagovornik Kurira.
Prema navodima tužilaštva, Vuković je Nešovića ubio iz pištolja koji mu je kobne večeri donela supruga, koja se sumnjiči za nezakonito držanje i nošenje oružja. Ona je prebačena u kućni pritvor sa nanogicom, ali se tužilaštvo žalilo na tu odluku suda.
- Restoran u kom je, kako se sumnja, 12. maja oko 23 sata ubijen Nešović, nalazi se na samo 350 do 400 metara od porodične kuće Vukovića. Ulice u kojima su restoran i njihova kuća se praktično seku, i na svega su pet do sedam minuta lagane šetnje - objašnjava sagovornik Kurira.
Bračni par Vuković, podsetimo, u sklopu istrage ubistva u restoranu uhapšen je 14. maja i na saslušanju su se branili ćutanjem. Istraga je pokrenuta protiv ukupno 10 osoba, među kojima su i bivši načelnik beogradske policije, trojica policajaca, vlasnik restorana i konobar, muškarac koji je kobne večeri došao sa Vukovićem u restoran kao i jedan koji je njemu i saučesniku pomogao posle izvršenog krivičnog dela.
Nestanak Aleksandra Nešovića, podsetimo, prijavila je nevenčana supruga narednog dana i odmah je pokrenuta opsežna potraga za telom, ali i dokazima u skopu istrage koja je pokrenuta. U restoranu su, kako je Kurir pisao, pronađeni tragovi krvi a nekoliko dana kasnije u selu Putinci je pronađen i automobil u kom su, kako se sumnja, osumnjičeni prebacili a potom sakrili telo ubijenog.
Paralelno sa krivičnim postupkom, podsetimo, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je Jedinici za finansijske istrage da prikupi dodatna obaveštenja i zvanično saopštilo da Vukoviću imovinu istražuju u cilju utvrđivanja da li je izvršio i krivično delo pranje novca, a pod lupom finansijske istrage su i svi članovi njegove porodice i sa njima povezana lica.
Prema do sada prikupljenim podacima u finansijskog istrazi Saša Vuković zvani Boske je u proteklih desetak godina kupovao luksuzne nepokretnosti koje se procenjuju na više od 2,5 miliona evra, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora.
Kako nezvanično saznajemo, Vuković je kako nezvanično saznajemo, u periodu od 2014 - 2025. godine kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku, ukupne vrednosti oko 2.500.000 evra, dok je u istom periodu, prodavao deo nepokretnosti za iznos od 750.000 evra.
Takođe, kako saznajemo, Vuković je navodno vlasnik i gradskog-građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, ali će se tek utvrditi kada je i kako te nepokretnosti stekao.
Inače, kako je Kurir objavio, Danka Vuković supruga osumnjičenog za ubistvo na Senjaku, na društvenoj mreži Fejsbuk objavljivala je njihove slike sa luksuznih putovanja, fotografije skupocenih satova i automobila koje je na poklon dobijala od muža.