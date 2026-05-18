Mladić D. Dž. (21) iz Grabovice kod Kuršumlije, kojem je mašina za baliranje sena odsekla ruku do ramena, životno je ugrožen, saopšteno je u Univerzitetsko kliničkom centru Niš.

Dodaju da je odmah po dolasku u Niš, obavljen složeni operativni zahvat.

- Pacijent se nalazi u jedinici intenzivne nege. Nakon operacije su njegovi zdravstveni parametri nešto stabilniji, ali je i dalje u životno kritičnom stanju zbog teške povrede. Lekari i sestre prate iz minuta u minut njegovo zdravstveno stanje - saopšteno nam je iz UKC Niš.

On je u petak 15. maja oko 17 časova popodne sam radio na ovoj mašini, pa kako smo saznali, konopac koji je vezivao je povukao ruku u mašinu i ona ju je isekla do ramena. Iako porodica ne želi da priča o ovome što se dogodilo, saznali smo i to da je mladić bio vrlo priseban, te uz pomoć komšije uspeo da izvuče ruku iz mašine i poneo je kući, gde je peškirom previo sebi ranu.

Nakon toga ga je majka odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija, odakle je hitno transportovan u Opštu bolnicu Prokuplje, a zatim i u UKC Niš. Operisan je u petak uveče, te je pokušano da mu se ruka vrati na mesto, ali je nažalost ona već bila u lošem stanju, pa je skinuta, kako smo saznali od njegovih komšija.

Iz UKC Niš niu detaljisali o intervencijama koje su i koje će se raditi.