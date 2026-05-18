Snimak bahate vožnje sa auto-puta u Srbiji širi se društvenim mrežama. Tri automobila ukrašena za svadbu vozila su uporedo i zauzela sve tri trake, ugrožavajući bezbednost saobraćaja
Šta se dešava?
ZAUZELI SVE TRAKE, PA KRENULI DA SE "UVIJAJU" Snimljena još jedna BAHATA VOŽNJA na auto-putu, ne zna se ko gde vozi (VIDEO)
Slušaj vest
Još jedna bahata vožnja snimljena je danas na ulicama Srbije, gde su se čak tri automobila "uvijala" međusobno na auto-putu, ometajući saobraćaj.
Naime, kako je podeljeno na Fejsbuk stranici "Loznica Grad" automobili su bili ukrašeni kao za svadbu, a u jednom trenutku su se čak rasporedili u sve tri trake, vozeći uporedo.
Da ne manjka zabave, upalili su i migavce da drugi vide koliko su bahati, piše Telegraf.
Trenutno nije poznato zbog čega je došlo do ovakve vožnje, ali je bitno naglasiti da je bitno voziti po pravilima saobraćaja — zbog vaše i tuđe bezbednosti.
Podsećamo, danas je snimljena vožnja u kontrasmeru na auto-putu Miloš Veliki, o čemu možete pročitati više OVDE.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši