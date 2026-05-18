Slušaj vest

Još jedna bahata vožnja snimljena je danas na ulicama Srbije, gde su se čak tri automobila "uvijala" međusobno na auto-putu, ometajući saobraćaj. 

Naime, kako je podeljeno na Fejsbuk stranici "Loznica Grad" automobili su bili ukrašeni kao za svadbu, a u jednom trenutku su se čak rasporedili u sve tri trake, vozeći uporedo. 

Da ne manjka zabave, upalili su i migavce da drugi vide koliko su bahati, piše Telegraf. 

Trenutno nije poznato zbog čega je došlo do ovakve vožnje, ali je bitno naglasiti da je bitno voziti po pravilima saobraćaja — zbog vaše i tuđe bezbednosti. 

Podsećamo, danas je snimljena vožnja u kontrasmeru na auto-putu Miloš Veliki, o čemu možete pročitati više OVDE

Kurir.rs

Ne propustiteCrna GoraMASAKR NA PUTU ZBOG BAHATOSTI: Vozio 130 km/h u školskoj zoni, pa se ZAKUCAO U STADO OVACA i usmrtio ih!
ovce
DruštvoKontrasmer za lajkove i novac: 100€ po kilometru za opasnu vožnju – ko će to zaustaviti?
voznja-u-kontra-smeru.jpg
Crna GoraPIJAN JURIO 170 NA SAT! Vozaču ekspresno stavljene lisice, ali to NIJE najgore! (FOTO)
Pijan jurio skoro 170 na sat gde je dozvoljeno 80 Vozač iz Nikšića završio iza r - 02.05.2026.jpg
HronikaZA DLAKU IZBEGAO JEZIVI SUDAR! Uleteo u makazice dok mu je auto išao pravo u susret, u poslednjem trenutku se "ugurao" ispred drugog vozila (VIDEO)
Screenshot 2026-02-24 190042.jpg