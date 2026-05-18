Poznati beogradski advokat Ivan Simić doživeo je danas saobraćajnu nezgodu u Beogradu, kada je na njegovo vozilo, prema rečima očevidaca, naleteo džip kojim je upravljala žena.

Do sudara je došlo na Zvezdari pod još nerazjašnjenim okolnostima, a na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe.

Prema prvim informacijama, u nezgodi nije bilo teže povređenih, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. Uviđaj je završen, a više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

Saobraćaj u tom delu grada je bio malo otežan. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Simićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.