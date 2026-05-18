Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je večeras da je i dalje u toku potraga za telom Aleksandra Nešovića, kao i da u ovom slučaju neće biti zaštićenih.

- Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i uznemirenje javnosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i ja, kao direktor policije, pružamo veliku podršku svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na ovom slučaju. Intenzivno se radi u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Pretražuju se različiti prostori, akvatorijumi, pretražuju se sva mesta za koja postoje bilo kakve indicije da mogu dati neke dokaze, neke materijalne tragove koji će uticati na pozitivan tok ove istrage - rekao je Vasiljević.

On je naglasio da se od jutros, i pripadnici Vojske Srbije pomažu u pretrazi terena jer, kako je naveo, reč je o ogromnom prostoru, pošumljenom, i o vodnim površinama.

- Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnika žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, uprave kriminalističke policije, a od jutros i pripadnici Vojske Srbije pretražuju teritoriju u cilju pronalaženja materijalnih dokaza i u cilju pronalaska eventualno tela nestalog lica koje ste vi pomenuli - rekao je Vasiljević.

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku

Direktor policije naveo je da neće biti zaštićenih.

- Saslušano je i nekoliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Cela ova aktivnost će pokazati i dokazati da ni u ovom slučaju ni u mnogim drugim slučajevima neće biti zaštićenih, neće biti nedodirljivih. Svi koji budu imali veze sa pomenutim događajima, sa izvršenjem bilo u kom smislu ovog krivičnog dela, sigurno će biti procesuirani. A da li je bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnik bilo koje druge službe bezbednosti ili bilo koje drugo lice, bilo koje drugo lice sigurno će biti procesuirano - poručio je on, naglašavajući da ni njemu kao direktoru, ni drugim pripadnicima MUP nije prijatno da pripadnici ministarstva budu uključeni ili postoji sumnja da su uključeni u izvršenje bilo kog krivičnog dela, uključujući i ovako teško krivično delo.

- Sigurno da i ovo nije pozitivno za policiju. Ali ja vam tvrdim da će i ovaj slučaj, kao i mnogi drugi slučajevi, pokazati snagu sistema, snagu institucije, da pojedinac ne može biti iznad institucije i da će svako biti procesuiran. I ja moram ponoviti, niti će biti zaštićenih niti će biti nedodirljivih. Svi koji budu imali veze sa ovim slučajem biće procesuirani - bio je jasan Vasiljević.

Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom, a Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Nešović ubijen.