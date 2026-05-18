Na ulicama Novog Sada večeras su zabeležene dramatične scene, vozač 'renoa' bežao je od policije i pobegao peške.
BEŽAO OD POLICIJE, OSTAVIO AUTO PA OTRČAO PEŠKE Drama na ulicama Novog Sada (VIDEO)
Dramatične scene mogle su se videti večeras na ulicama Novog Sada.
Kako prenosi 192, vozač sivog "renoa" bežao je od patrole policije u novosadskom naselju Liman pa ušao u kontra smer u Ulici Narodnog Fronta.
- Vozač je potom peške pobegao sa lica mesta i ostavio vozilo. Na svu sreću nije došlo do težih posledica. Patrole policije pretražuju ovaj blok - stoji u objavi.
