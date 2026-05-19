Do koje tačke je stigla potraga za njim, ali i koje su najnovije informacije, za emisiju "Redakcija", govorio je Vladica - Zdravković kapetan.

- Prema nekim nezvaničnim informacijama, lice je samoinicijativno ušlo u vodu - niko ga nije gurnuo niti primorao na to. Moram da naglasim da je svaki oblik plivanja u ovakvim uslovima i pri ovoj temperaturi veliki rizik po život i zdravlje. Zato apelujem na naše sugrađane da ne ulaze u reku dok zvanično ne počne kupališna sezona. Naglo spuštanje telesne temperature može dovesti do utapanja, a zanimljivo je da se često upravo iskusni plivači nađu u opasnosti, jer precene svoje mogućnosti - počeo je Zdravković.

Vladica Zdravković - kapetan

Istraga utvrđuje sve okolnosti nestanka

Kako je rekao, tih dana bilo je oscilacija vodostaja, reka je nosila različite predmete poput buradi i panjeva, a prema informacijama koje imamo, lice je jedno vreme plivalo, nakon čega je nestalo.

- Da li je ispod vode postojala neka prepreka, to za sada ne znamo i istraga će utvrditi sve okolnosti. Takođe, ne znamo da li je u pitanju bila nepažnja, zabava, eventualna konzumacija alkohola ili drugih supstanci - i to će biti predmet dalje istrage. Ono što je sigurno jeste da vremenski uslovi tada nisu bili pogodni za plivanje.

Ekipe rečne policije danonoćno pretražuju teren, a kako Zdravković ističe, u ovakvim slučajevima nema odustajanja dok se nestala osoba ne pronađe.

- Tačno je da rečna policija nikada ne odustaje od potrage. Dok telo ne bude pronađeno, ekipe su stalno na terenu i kontinuirano pretražuju reku. Reč je o ljudima koji su veoma obučeni za takve situacije i, koliko ja znam iz svog iskustva, nije bilo slučaja da telo nije pronađeno, a potom sudska medicina utvrdila uzrok smrti - kaže on.

- Rečna policija radi bez obzira na vremenske uslove i kod njih nema odustajanja od zadatka. Proteklih dana imali smo vetar, padavine i niže temperature, što značajno otežava pregled terena i potragu za nestalim licem. Za sada se osoba vodi kao nestala i ne možemo tvrditi šta se dogodilo dok se lice ne pronađe i dok nadležni organi ne utvrde sve činjenice.

Zdravković je, za emisiju "Redakcija", upozorio da promenljivo vreme i uslovi na reci otežavaju potragu, dok se nestala osoba i dalje vodi kao nestala, bez zvaničnih potvrda o okolnostima slučaja.

- Ukoliko je u pitanju bila šala ili nesporazum, očekivalo bi se da se lice već nekome javi ili pojavi, zbog čega, nažalost, postoji bojazan da bi ishod mogao biti tragičan. Sve informacije kojima raspolažemo dolaze iz nezvaničnih izvora, jer nemamo uvid u službene spise i zato ne želimo da nagađamo. Kao neko ko je dugo radio i kao ronilac, mogu da kažem da su uslovi za zaron otežani. Iako je vodostaj trenutno niži i reka mirnija, potraga je i dalje veoma zahtevna. Za sada nije bilo potrebe za angažovanjem ronilaca, već pretragu uglavnom obavljaju patrole na površini vode - za emisiju "Redakcija", zaključio je Zdravković.

