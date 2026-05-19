Slobodan Kašćelan, koji je sa odbeglim Radojem Zvicerom označen kao vođa kavačkog klana, nije duševno oboleo i sposoban je da prati suđenje, utvrdili su sudski veštaci. Podsetimo, posle tvrdnji njegovih branilaca da nije u stanju da učestvuje u postupku jer je trajno oboleo, sud je naredio veštačenje, čiji su nalazi stigli u Viši sud u Podgorici, prenosi portal Adria.

Podsetimo, Kašćelan je pred tim sudom optužen da je bio jedan od organizatora kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva pripadnika škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića 2020.

- Novim psihijatrijskim veštačenjem koje je naložilo veće Višeg suda u Podgorici utvrđeno je da je Kašćelan sposoban da prati suđenja. Naredba za superveštačenje usledila je nakon što je Kašćelanova odbrana zatražila da se taj šezdesettrogodišnji Kotoranin oslobodi praćenja suđenja jer je, kazali su ranije advokati, trajno oboleo zbog čega, navodno, nije sposoban za učestvovanje u postupku - prenosi ovaj crnogorski portal.

Optužnicom su, podsetimo, obuhvaćeni i Zvicer, kao i Veljko Belivuk i Marko Miljković kojima se sudi u odsustvu.

Na jednom od prethodnih suđenja, podsetimo, Kašćelan koji je u pritvoru, rekao je da se ne oseća dobro.

- Ja se danas osećam kao da je neka struja u meni - rekao je tada pred Višim sudom u Podgorici Slobodan Kašćelan.

Međutim, pošto je i prvo veštačenje pokazalo da je sposoban i da nije psihički oboleo, Kašćelan je burno reagovao u sudnici:

- Ko me je veštačio?! Najveća fukara me je veštačila. Fukara i ništa roba - vikao je navodno u sudnici Kašćelan pošto je pročitan ovakav nalaz.

Inače, tokokom jednog od suđenja na komse putem video-linka uspostavljenog sa sudom u Beogradu o navodima optužnice izjašnjavao Belivuk, Kašćelan je, kako su pisali crnogorski mediji sa optuženičke klupe povikao:

- Živeo Belivuk!

Podsetimo, Slobodan Kašćelan nalazi se u pritvoru u Crnoj Gori. Pred sudom je, inače, u jednom od sudskih postupaka koji se vodi protiv njega i Radoja Zvicera izjavio i da više "ne može da sluša optužbe", kao i da Zvicera poznaje ali da nije poslovno sarađivao sa njim i da "ne zna kada ga je poslednji put video".