Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu trebalo bi da bude održano pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Prirpemno ročište zakazano je za 10. jun.

Podsetimo, Sotirovski je uhapšena u februaru prošle godine u sklopu velike akcije u borbi protiv korupcije. U istoj akciji lisice su bile stavljene i njenim saradnicima, ali su oni u međuvremenu već osuđeni na osnovnu sporazuma o priznanju krivičnog dela, tako da će se na optuženičkoj klupi naći samo bivša gradonačelnica Niša. Sotirovski se u pritvoru nalazila od februara do kraja decembra 2025. kada joj je pritvor ukinut i zamenjen kućnim pritvorom.

Dragana Sotirovski dovedena u UKP Niš Foto: Nemanja Nikolić

- Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će izneti uvodna izlaganja i eventualno predložiti svedole i dokaze, nakon čega će biti zakazan glavni pretres - objašnjava naš izvor.

Dragani Sotirovski se, podsetimo, optužnicom savlja na teret zloupotreba službenog položaja.

- Bivša gradonačelnica koja je bila i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije, optužena je da je iskorišćavanjem svog položaja angažovala dve firme za izvođenje različitih građevinskih radova po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti, na koji način su oštetili budžet Grada Niša za 460.322.637 dinara - podsećaju izvori.

Ne propustiteHronikaPREDMET BIVŠE GRADONAČELNICE NIŠA U RUKAMA SUDIJE: Dragani Sotirovski uskoro počinje suđenje zbog optužbi za korupciju!
dragana sotirovski.jpg
HronikaPOTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV BIVŠE GRADONAČELNICE NIŠA! Sotirovski optužena da je oštetila budžet za 250 miliona, na račun Nišlija kupila i sat sa kristalima!
dragana sotirovski 02.jpg
HronikaDRAGANI SOTIROVSKI PRODUŽEN PRITVOR PO 10. PUT: Bivša gradonačelnica Niša iza rešetaka od februara zbog korupcije!
dragana sotirovski 02.jpg
HronikaBIVŠA GRADONAČELNICA SEBI KUPILA SAT SA KRISTALIMA NA RAČUN NIŠLIJA?! Detalji o proširenju istrage protiv Dragane Sotirovski
9rirufjkhcvc.jpg