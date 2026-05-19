U Višem sudu u Nišu trebalo bi da bude održano pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Prirpemno ročište zakazano je za 10. jun.

Podsetimo, Sotirovski je uhapšena u februaru prošle godine u sklopu velike akcije u borbi protiv korupcije. U istoj akciji lisice su bile stavljene i njenim saradnicima, ali su oni u međuvremenu već osuđeni na osnovnu sporazuma o priznanju krivičnog dela, tako da će se na optuženičkoj klupi naći samo bivša gradonačelnica Niša. Sotirovski se u pritvoru nalazila od februara do kraja decembra 2025. kada joj je pritvor ukinut i zamenjen kućnim pritvorom.

Dragana Sotirovski dovedena u UKP Niš

- Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će izneti uvodna izlaganja i eventualno predložiti svedole i dokaze, nakon čega će biti zakazan glavni pretres - objašnjava naš izvor.

Dragani Sotirovski se, podsetimo, optužnicom savlja na teret zloupotreba službenog položaja.