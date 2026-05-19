Podsetimo, na Novom Beogradu, sinoć oko dva sata posle ponoći, izbio je požar u stanu u kojem su se nalazili baka i deka sa unucima. Srećom, niko nije povređen, ali su svi pretrpeli veliki šok, dok je njihov stan izgoreo, a oštećena su još četiri okolna stana.

Prema rečima komšija, sumnja se da je požar izazvao telefon ostavljen na punjaču, odnosno problem sa baterijom ili punjačem.

Kako da se ovakve situacije spreče i na šta treba obratiti pažnju prilikom korišćenja električnih uređaja, za emisiju "Redakcija", objasnio je električar - Branko Zrnić.

Zašto punjači i baterije mogu biti opasni?

Branko upozorava da telefon tokom punjenja treba držati pod nadzorom i obratiti pažnju na moguće znake nepravilnosti koji mogu ukazivati na problem sa punjačem ili baterijom.

- Savetujem da, čim ustanemo, ako je baterija prazna, telefon stavimo na punjenje dok smo u blizini i pod nadzorom, odnosno da bude u našem vidokrugu. Na taj način možemo da primetimo eventualne nepravilnosti tokom punjenja. Ako primetimo da se punjač previše greje, to može biti znak da je slabijeg kvaliteta, da sporije puni zbog svog kapaciteta ili da baterija ne funkcioniše ispravno. Ispravna baterija bi, u zavisnosti od uređaja, uobičajeno trebalo da se napuni za oko sat do sat i po vremena.



Kako je dao do znanja, potpuno pražnjenje baterije može dovesti do njenog oštećenja i smanjenja kapaciteta, kao i do potencijalnih problema tokom punjenja ukoliko se uređaj prethodno pregrevao.

- Moj savet je da se baterije ne prazne do kraja, jer tada može doći do njihovog oštećenja i postepenog gubitka kapaciteta. Vremenom takva baterija sve slabije drži energiju. Može se desiti da nakon završetka punjenja dođe do kratkog spoja u bateriji, jer se ona prethodno možda i grejala, ali na to nismo obratili pažnju - izjavio je Branko Zrnić za Kurir televiziju.

Branko Zrnić električar

- Nije preporučljivo ostavljati uređaje stalno uključene u struju bez nadzora. Kada spavamo, baterija se u normalnim uslovima napuni, a čim dođe do izjednačenja napona između punjača i baterije, struja praktično prestaje da teče i tada nema opasnosti. Međutim, kada je baterija neispravna, može doći do problema, pa čak i do kratkog spoja pri većem opterećenju ili naponskom opterećenju. Da bi se to izbeglo, važno je obratiti pažnju na zagrevanje tokom punjenja, ako primetimo da se baterija ili uređaj prekomerno greju, preporuka je da se baterija zameni ili, ukoliko je potrebno, da se uređaj promeni - objasnio je.

Može li biti opasno ostaviti punjač u struji bez telefona?

Kako je, za Kurir televiziju, objasnio punjač ne bi trebalo da predstavlja opasnost, ali upozorava da dugotrajno ostavljanje uključenog uređaja bez nadzora može dovesti do pregrevanja i potencijalnog kvara ili zapaljenja.

- Ne bi trebalo da bude opasno, ali može da se desi sledeće. Punjač ima dva namotaja u sebi. Primarni, koji je priključen na 220 volti, i sekundarni. Taj primarni namotaj, koji stalno ostane uključen, može da se greje. On je namotan velikim brojem navoja tanke, izolovane žice, i kada dođe do pregrevanja, taj lak na žici može da se istopi, što dovodi do kratkog spoja u namotaju. Tada se namotaj dodatno zagreva, a punjač, koji je zatvoren u plastici, može da se zapali. Da bi se to izbeglo, uređaj treba držati pod kontrolom dok ste u blizini.

Kurir.rs / Ivona Lekić