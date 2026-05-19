U Višem sudu u Nišu počelo je suđenje Dušku G. (55) koji se tereti da je 6. februara hladnokrvno ubio Aleksandru Š. (43), ispalivši tri hica iz pištolja u nju, a onda pokušao da pobegne.

On se, od hapšenja nalazi pod psihijatrijskim nadzorom. Kako je Kurir pre nekoliko nedelja pisao, Više javno tužilaštvo predložilo je Višem sudu u Nišu da Duško G. (55) bude smešten u psihijatrijsku ustanovu jer je u vreme ubistva Aleksandre Š., inače svoje kume, bio duševno nestabilan.

Osumnjičeni Duško G.

Tužiteljka je na današnjem pretresu pojasnila detalje istrage, odnosno da je okrvljeni pratio Aleksandru, sačekao je da ona doveze kola ispred kuće i da se zaustavi. Onda je pucao u nju, otišao do svog automobila "golf", a onda se vratio i ispalio još tri hica u njenom pravcu. Ona je zadobila višestruke prostrelne rane vrata, trbuha i grudi od kojih je preminula.

Ranije je došlo do predloga za izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi Duška G., a danas je doktorka i veštak Sanja Damnjanović iz Beograda potvrdila da je Duško G. duševno obolela osoba koja događaje tumači na svoj, a ne na realan način.

Ubijena Aleksandra Š.

- Optužena osoba je prošla brojne testove komisije lekara gde je došlo do zaključka da on boluje od hronične neorganske duševne bolesti. To je vrsta neorganske psihoze gde osoba može da uočava događaje i ljude u okolini, ali njegovi zaključci nisu u skladu sa realnošću. Vremenom on postaje sve ubeđeniji u to svoje mišljenje i iz toga se i uzrokuju njegovi postupci, a dobijaju se i psihotični elementi. To je bilo i u vreme izvršenja krivičnog dela jer su ga preplavili simptomi duševnog oboljenja. On ima odsustvo od realnosti - rekla je Damnjanovićeva.

Advokat jednog člana porodice žrtve, Paetar Stanojevic, upitao je veštakinju:

- Kako je lice koje ne može da upravlja svojim postupcima, što se odnosi na Duška, moglo da prati, upuca i beži u realnosti?

- Na njegovo obolenje ne može se usko gledati već se mora posmatrati šira slika. On vidi i opaža stvari, ali ima neku vrstu svoje percepcije i mišljenja - rekla je Damnjanovićeva.

Sada na sudu ostaje da odluči na glavnom pretresu da li će okrivljeni Duško G. da dobije doživotni zatvor ili boravak u psihijatrijskog bolnici.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Babičkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene. Osumnjičeni je ispalio nekoliko hitaca u Aleksandru Š. sa kojom je prema nepotvrđenim izvorima bio u kumovskim vezama. Aleksandra je ubijena ispred porodične kuće u sačekuši.

Na sahrani Aleksandre Š. su se čuli neki detalji da joj je Duško G. emotivne poruke slao i iz zatvora, pa se pretpostavlja da mu je ona bila opsesija. Takođe, pričalo se i da je Duško G., navodno, krivio Aleksandru za to što mu se, navodno, mešala u brak.