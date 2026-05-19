Treći dan traje potraga za telom Aleksandra Nešovića Baje, članom takozvane Kekine grupe koji je, kako se sumnja ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku. Prema navodima Tužilaštva osumnjičeni za ubisto Nešovića je Saša Vuković zvani Boske.

Šta je do sada policija zvanično potvrdila da se desilo na Senjaku, za "Puls Srbije", govorila je Jelena Spasić, novinar Kurira.

- Iz dana u dan pratimo potragu za telom Aleksandra Nešovića, a tužilaštvo je saopštilo da novi prikupljeni dokazi ukazuju na to da je on ubijen.

Ono što je do sada poznato jeste da je deset osoba osumnjičeno, ali istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije i dalje traje, kao i saslušanja potencijalnih svedoka, koja će se, kako se očekuje, nastaviti i narednih dana. Istražitelji imaju cilj da u potpunosti rasvetle događaj - rekla je Spasić.

Jelena Spasić, novinar Kurira

Tok istrage i prikupljeni dokazi

Kako je Spasić navela, iako potraga za telom i dalje traje, ističe se da već prikupljeni dokazi usmeravaju istragu, dok se potpuna rekonstrukcija događaja i dalje smatra preuranjenom.

- Građani treba da znaju da, bez obzira na to da li će telo biti pronađeno ili ne, to ne bi trebalo značajno da utiče na tok istrage, jer prikupljeni dokazi već ukazuju na pravac u kom se ona razvija, uključujući i kvalifikaciju dela i osumnjičene. Video rekonstrukcije se radi na osnovu onoga što je do sada poznato. Istraga traje tek nekoliko dana, prikupljeno je dosta materijala, ali je i dalje rano za konačne zaključke ili potpunu rekonstrukciju događaja.

Istražitelji raspolažu i dodatnim informacijama koje nisu javno poznate, kako se ne bi ugrozio tok postupka, objasnila je.

- U mestu Putinci pronađen je automobil za koji se pretpostavlja da je povezan sa slučajem. U njemu su pronađeni tragovi krvi,supstance koja je verovatno korišćena za uklanjanje tragova, kao i rukavice i delovi drugog vozila sa takođe vidljivim tragovima krvi. Istraga se nastavlja iz dana u dan.

Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Istraga se vodi uz primenu savremenih metoda, uključujući analizu podataka sa baznih stanica koje mogu pomoći u lociranju mobilnih telefona, a veruje se da su upravo takvi i drugi tragovi doprineli usmeravanju potrage ka Jarkovačkom jezeru.

Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku

Pored samog jezera, pretražuje se i šira okolina, koja je teže pristupačna zbog gustog rastinja i terena, pa u čitavoj akciji učestvuje veliki broj pripadnika policije i drugih službi - kaže Spasić.

