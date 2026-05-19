Na Batajničkom drumu u Zemunu danas oko 13 časova došlo je do užasne saobraćajne nesreće prilikom koje je povređen šestogodišnji dečak.

Prema prvim informacijama, automobil je naleteo na dečaka u neposrednoj blizini tržnog centra "BN Boss" u Zemunu.

Navodno, vozilo je nesrećnom detetu prešlo točkom preko šake.

Na mesto saobraćajne nesreće je odmah je izašla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog dečaka brzo zbrinula.

Dečak je zadobio povrede ekstremiteta i kolima Hitne pomoći je hitno prevezen na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu, gde mu se ukazuje dalja medicinska pomoć i vrši kompletna dijagnostika.

