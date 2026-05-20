Pripadnici policije i vojske treći dan pretražuju svaki metar Jarkovačkog jezera i okoline, zbog sumnje da je u tom reonu skriveno telo Aleksandra Nešovića, zvanog Baja koji je 12. maja ubijen u restoranu na Senjaku. Ključni dokazi u istrazi, veštačenje mobilnih telefona i baznih stanica, tragova pronađenih u restoranu i automobilu koji je otkriven kod Putinaca, kao i snimci sa sigurnosnih kamera i iskazi svedoka trebalo bi da odgovore na sva pitanja koja se odnose na misteriju zločina u poznatom restoranu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je, podsetimo, istragu protiv desetoro osumnjičenih za umešanost u zločin, prikirivanje tragova, neprijavljivanje ubistva i nezakonito posedovanje oružja.

Automobil kojim se dovezao i dalje parkiran ispred Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

- Veštačenje telefona i baznih stanica, trebalo bi da pokaže komunikaciju i kretanje osumnjičenih i oštećenog. Takođe, pregledaju se sati i sati snimaka sa kamera iz okolnih ulica, ali i na putu do Jarkovačkog jezera, a pažljivo se analiziraju i iskazi svedoka - otkrio je izvor Kurira šta su ključni dokazi u istrazi ubistva.

Aleksandar Nešović, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovica Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao u restoran "27". Naredne večeri, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela, isključen.

- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom - navelo je tužilaštvo u jednom od saopštenja za javnost.

U međuvremenu, uhapšeno je ukupno 10 osoba, među kojima su bivši načelnik beogradske policije i još trojica policajaca iz njegove pratnje, zatim vlasnik restorana "27" i jedan konobar, kao i Saša Vuković sa kojim je Nešović imao sukob, te Mario Stanković, prijatelj Saše Vukovića, kao i njegova supruga Danka. Lisice su stavljene i Dejanu S. koji se sumnjiči da Vukoviću i Stankoviću, koji su označeni kao direktni izvršioci zločina, pomogao nakon izvršenog zločina.

Nekoliko dana nakon zločina, podsetimo, na osnovu prikupljenih dokaza istražitelji su pronašli u mestu Putinci kod Rume i džip "hjundai".

Hjundai pronađen u selu kod Rume Foto: Kurir

- U vozilu marke "hjundaji" su pronađene flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice. U gepeku je pronađena čitava hauba od drugog automobila sa krvavim mrljama - podseća sagovornik iz istrage.

Direktor policije: Svi umešani biće procesuirani Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je za RTS da svi koji su umešani u slučaj "Senjak" biće procesuirani. - Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije - istakao je Vasiljević.

Sumnja se da je ovo vozilo korišćeno za transport ubijenog Nešovića. Inače, njegov blindirani BMW X7 kojim se dovezao do restorana, ostao je parkiran na samom ulazu, sve dok nije prebačen na detaljan pregled.

- Potraga za telom ubijenog proširena je na područje Jarkovačkog jezera. Pripadnici policije i vojske, danima po nalogu tužilaštva pretražuju jezero. U vodu ubačeni čamci sa specijalnom opremom, na terenu su i ronioci, a sve u cilju pronalaska tela pokojnog Nešovića - podseća sagovornik.

Istražitelji, podsećamo, češljaju teren pedalj po pedalj.

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić

- Teren je ogroman, ima dosta visokog žbunja i rastinja, a zbog kiše koja je dva dana neprekidno padala, ima dosta blata i potraga je izuzetno složena - objašnjava nam izvor.

Prema njegovim rečima, postoji sumnja da su osumnjičeni za ubistvo telo Aleksandra Nešovića prevezli do Jarkovačkog jezera, gde su ga se otarasili.

- Od Senjaka do Putinaca, podsetimo, ima oko 60 kilometara, odnosno oko sat vremena vožnje. Dok od Putinaca do Jarkovačakog jezera ima oko 11 km vožnje, odnosno desetak minuta. Dakle, postoji sumnja da je telo ubijenog Baje odneto nekih stotinak kilometara dalje od mesta na kom je ubijen - kaže naš izvor.