Na magistralnom putu Tutin–Novi Pazar, u mestu Nadumce, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je putnički automobil marke "Passat" sleteo sa kolovoza u kanjon Sebečevske reke.

Prema prvim informacijama sa terena, u vozilu su se nalazile dve osobe iz Tutina, inicijala E. B. i H. B. Do nezgode je, kako se pretpostavlja, došlo nakon što je vozač iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, posle čega je automobil završio van puta u kanjonu reke.

Na mesto nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, policije i spasilačkih službi, koje su brzom intervencijom uspele da izvuku povređene iz vozila. Povređeni su potom transportovani u Zdravstveni centar u Novom Pazaru, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Prema dostupnim informacijama iz zdravstvene ustanove, povređeni nisu životno ugroženi, ali je u toku detaljna dijagnostika kako bi se utvrdio stepen zadobijenih povreda.