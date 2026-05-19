Navršilo se 28 godina od ubistva Zorana Kovačevića Koče (39). On je važio za žestokog momka devedesetih godina prošlog veka. Nije voleo da se eksponira i slika, bio je specijalista za barbut i držao je nekoliko najuglednijih kockarnica. Ubijen je u noći između 17. i 18. maja 1998.

Koča je otac Ilije Kovačevića koji se dovodi u vezu sa zloglasnim klanom Velljka Belivuka. Na suđenju je govorio u svojstvu svedoka, a kako se sumnja, on je imao veze sa "Skaj" aplikacijom i telefonima.

Zoran Kovačević Koča se kao mlad bavio boksom i trenirao je u Partizanu.

Zoran Kovačević Koča Foto: Privatna Arhiva

Za Koču se pisalo da je navodno bio umešan u ubistvo Mićka Talijana u Budvi, jer je u upravo u njegovom stanu u Beogradu pronađen Mićkov pištolj. Tom prilikom uhapšena su braća Jugoslav i Petar Pajić koji su priznali da su likvidirali Talijana u septembru 1991. godine, a zatim su, neverovatnim spletom okolnosti, oslobođeni kada su povukli priznanje.

Sve je to zakomplikovalo slučaj koji, kao ni mnogi drugi iz tog vremena, nikad nije rešen. Tada je počela krvava decenija crnogorskog asfalta.

Mićko nije važio za krirminalca, iako ih je sve poznavao, bio je plejboj, zavodnik i kockar, a u Crnu Goru je dovodio mnoge svetske zvezde. Zato neki misle da je do sukoba Koče i Mićka došlo zbog kocke.

Koča, bivši bokser, kockar i vlasnik lanca kockarnica i sportskih kladionica u Srbiji, ubijen je 1998. u naselju Braće Jerković dok je pokušavao da upali auto. Ubistvo su izvršila dvojica napadača, koja nisu otkrivena.

Ubice su ispalile nekoliko metaka u njega iz automatske puške, a kada je Koča pokušao da se spasi bacajući se na suvozačevo mesto, napadači su napravili krug oko njegovog BMW 318 i nastavili da pucaju sve dok se nisu uverili da je definitivno mrtav.

U beogradskom podzemlju ovo ubistvo je okarakterisano kao nastavak kockarskog obračuna.

Zoran Kovačević devedesetih je ostao upamćen i po sukobu koji je imao s Aleksandrom Kneževićem Kneletom u jednom kafiću na Voždovcu, kada mu je Knele pucao u noge, ali je Koča, iako ranjen, uspeo da ga udari pesnicom.

Aleksandar Knežević Knele Foto: Vladimir Šporčić

Sa Cecom Kitić ima ćerku

Koča je bio u vezi sa najboljom rukometašicom sveta svih vremena, Svetlanom Cecom Kitić.

Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on ubijen 15 dana po rođenju deteta.

Svetlana Kitić Foto: Nenad Kostić

- Zoran i ja smo se mnogo voleli, ali nas je njegova smrt razdvojila posle tri godine zabavljanja. Do današnjeg dana nije otkriveno ko je počinio ubistvo, a ja sam odmah nakon tragedije od šoka izgubila mleko. Beba je odbijala da jede veštačku hranu, što je izazvalo brojne probleme. Ipak, znala sam da moram da se borim zbog svoje dece, pa sam nekako, uz podršku roditelja, uspela da preguram taj težak period - ispričala je Ceca.