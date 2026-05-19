Tokom dana ispred Ekonomske škole u Novom Pazaru došlo je do teške nezgode kada je devojku na električnom trotinetu udario skuter. Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

- Iako je u prvi mah bilo reči da je momak koji je upravljao skuterom kriv jer je udario u devojku, pojavio se drugi snimak na kom se vidi kako ženska osoba koja je na električnom trotinetu prilazi kolovozu i bez da je pogledala u desnu stranu upada ispred motocikla koji je udara. Vozač motora tako nije imao dovoljno vremena da izbegne sudar - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Uznemirujući video iz Novog Pazara: Devojka na električnom trotinetu "izleće" pred skuter, onda pada na asfalt

Kako se nezvanično saznaje, nakon što je policija izvršila uviđaj, utvrđeno je da muškarac koji je upravljao motociklom nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

