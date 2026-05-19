Tokom dana ispred Ekonomske škole u Novom Pazaru došlo je do teške nezgode kada je devojku na električnom trotinetu udario skuter . Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

- Iako je u prvi mah bilo reči da je momak koji je upravljao skuterom kriv jer je udario u devojku, pojavio se drugi snimak na kom se vidi kako ženska osoba koja je na električnom trotinetu prilazi kolovozu i bez da je pogledala u desnu stranu upada ispred motocikla koji je udara. Vozač motora tako nije imao dovoljno vremena da izbegne sudar - kaže za RINU jedan od očevidaca.