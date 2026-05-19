Očevidac tvrdi da ona nije gledala dok je izlazila na kolovoz, a vozač skutera nije imao dozvolu
Strašna scena
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ NOVOG PAZARA! Skuter pokosio devojku na električnom trotinetu ispred kafića (VIDEO)
Tokom dana ispred Ekonomske škole u Novom Pazaru došlo je do teške nezgode kada je devojku na električnom trotinetu udario skuter. Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.
- Iako je u prvi mah bilo reči da je momak koji je upravljao skuterom kriv jer je udario u devojku, pojavio se drugi snimak na kom se vidi kako ženska osoba koja je na električnom trotinetu prilazi kolovozu i bez da je pogledala u desnu stranu upada ispred motocikla koji je udara. Vozač motora tako nije imao dovoljno vremena da izbegne sudar - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Kako se nezvanično saznaje, nakon što je policija izvršila uviđaj, utvrđeno je da muškarac koji je upravljao motociklom nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.
Kurir.rs/RINA
