Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. S. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je u stanu i automobilu osumnjičene pronašla767 boksova različitih marki cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i oko 50 kilograma rezanog duvana, kao i 192.750 dinara.

Policija pronašla cigarete, duvan i novac Foto: MUP Srbije

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaCARINICI ZAUSTAVILI KOMBI NA PREŠEVU, USLEDILO MOMENTALNO HAPŠENJE: Pogledajte šta su našli u vozilu muškarca (37) iz Severne Makedonije (FOTO)
Gužva na granici
Crna GoraMUŠKARAC IZ NIKŠIĆA UHAPŠEN ZBOG KRIJUMČARENJA CIGARETA: Prethodno bio pod merom nadzora, sada mu određen pritvor
Crna gora policija
HronikaZA 30.000 BI DA "MAKNU" ČOVEKA! Prepiska pripadnika klana: "Ja bi’ radije da ga maknemo... Ti kako hoćeš, ali nešto mu moramo napraviti da se kaje čitav život"
Screenshot 2026-02-25 194406.jpg
HronikaNIKO NIJE MOGAO DA VERUJE ČIME JE NAPUNIO BOJLER OD 80 LITARA! Šok na graničnom prelazu Preševo, ovako smislio da prevari carinike (FOTO)
bojler cigarete