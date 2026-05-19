Nedozvoljen promet akciza
UHAPŠENA ŽENA (41) U BEOGRADU! Policija joj pregledala stan i automobil, pa se ŠOKIRALA količinom nedozvoljenih proizvoda: Pronađen i novac! (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. S. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policija je u stanu i automobilu osumnjičene pronašla767 boksova različitih marki cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i oko 50 kilograma rezanog duvana, kao i 192.750 dinara.
Policija pronašla cigarete, duvan i novac Foto: MUP Srbije
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
