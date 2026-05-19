Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Tihomira Krstić (44) zbog postojanja opravdane sumnje da je 27. decembra 2025. godine u hodniku jedne zgrade na Novom Beogradu pokušao da liši života oštećenu S.Ć. (67) pri izvršenju krivičnog dela razbojništva.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.

- Tužilaštvo je predložilo sudu da Tihomiru K. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju.

Podsećamo, postoji opravdana sumnja da je Tihomir Krstić 27. decembra oko 13:10 časova u hodniku zgrade na Novom Beogradu oštećenoj prišao sa leđa na stepenicama koje vode od prizemlja ka spratu iznad i zadao joj više uboda nožem.

- Tom prilikom je upotrebom sile od nje oduzeo torbu u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i to tako što je povukao navedenu torbu koja se nalazila na ramenu oštećene, nakon čega je ona pala niz stepenice. S.Ć. je zadobila je teške telesne povrede opasne po život - dodaje se u saopštenju.

Okrivljeni se nakon toga udaljio sa lica mesta, ali je ubrzo uhapšen.

Priznao krivicu, pa se pokajao

Kako je Kurir pisao, Krstić je priznao da je napao i opljačkao ženu, ali je navodno rekao da se kaje i da mu je žao jer je to učinio pijan i drogiran.



- Video sam ženu na ulazu, dete nisam ni primetio. Nisam joj video lice, niti koliko ima godina. Bio sam pod dejstvom heroina, alkohola i lekova i fokus mi je bila torba, hteo sam da je opljačkam - izjavio je, prema nezvaničnim informacijama Krstić, koji će biti poslan na psihijatrijsko veštačenje.

Potresno svedočenje žrtve

Podsetimo i S.Ć. detaljno je ranije u tužilaštvu opisala napad koji se dogodio naočigled njenog unuka! Ẓ̌ena koja se oporavlja, ali i dalje hoda uz pomoć štapa, rekla je da lice napadača nije videla, jer se sve brzo dogodilo.

- Da je tražio da mu dam torbu, ja bih mu je dala. Sve se odigralo veoma brzo - izjavila je prema nezvaničnim informacijama S. Ć. koja se pridružila krivičnom gonjenju Krstića.

Žena koja je posle napada hitno prebačena u bolnicu imala je četiri ubodne rane nožem, nekoliko preloma kao i više lakih telesnih povreda.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Krstić se sumnjiči za pokušaj ubistva S. Ć. Posle napada u ulazu zgrade, iz njene torbe je ukrao 2000 dinara i mobilni telefon, a potom pobegao.

Posle 24 sata, policija ga je locirala i uhapsila u iznajmljenom stanu u Rakovici.