Slušaj vest

"Zašto je onda zaključao vrata sobe? Ne znam. Verovatno je imao neku nameru", reči su oca devojčice (12) iz Niša koju je, kako se sumnja, muškarac LJ. P. (74) pokušao da obljubi u jednom hostelu tom gradu. Osumnjičeni je uhapšen, ali je nakon isteka zadržavanja do 48 sati pušten da se brani sa slobode, što otac devojčice smatra "velikom greškom".

Kako smo pisali, LJ.P. (74) iz okoline Žitorađe uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo - obljuba sa detetom u pokušaju.

"On se sumnjiči da je vrbovao dvanaestogodišnju devojčicu da pođe sa njim u jedan hostel u Nišu, a kada ju je otac pozvao telefonom, Lj. P. je pobegao iz hostela", saopštio je tada MUP.

"Na recepciji je rekla da joj je on deda"

Oglasio se otac devojčice koji je naveo da sve odigralo u ponedeljak, 4. maja.

- Moja ćerka ide u osnovnu školu i dete je sa posebnim potrebama. Tog dana je kasnila iz škole. Majka me je pozvala, rekla da je nema još iz škole i ja sam je odmah pozvao telefonom. Ona mi se javila i ja je pitam: "Gde si?", kaže ona: "Evo u hotelu.". Rekoh: "Kom hotelu?", kaže: "Evo u sobi, zaključana su vrata.". U međuvremenu, taj čovek je otključao vrata, ćerka je izašla, dala telefon recepcionarki koja mi je rekla gde se nalaze. Ja sam rekao: "Neka je tu, evo dolazim odmah, tu sam za 10-ak minuta." - reči su oca devojčice iz Niša.

On dalje pojašnjava da je osumnjičeni muškarac izašao iz sobe u međuvremenu uz reči da, kako tvrdi otac, ide da pomeri bicikl.

- Kada sam došao, ćerka je bila tu. Pozvao sam policiju koja je došla ubrzo, posle 10-15 minuta - dodaje on.

Kako dalje objašnjava, od recepcionarke je saznao da je njegova ćerka na recepciji rekla za osumnjičenog muškarca da joj je deda i da im je potrebna soba za prenoćište.

Foto: Shutterstock

- Zadržali su se tu možda 10-ak minuta, po priči žene, otišli su u sobu da ostave ranac i idu onda da se prošetaju. Zašto je onda zaključao vrata sobe? Ne znam, verovatno je imao neku nameru - kaže otac devojčice.

Dodaje da se osumnjičeni, posle nekog vremena, vratio i da on pretpostavlja da je to zbog lične karte koju je ostavio.

- Recepcionarka ga je prepoznala i policija ga je privela - kaže otac.

On dodaje da mu je ceo događaj jako teško pao.

- Bio sam mnogo potresen, uznemiren. Strašno - kaže on.

Komentarišući odluku da osumnjičeni LJ.P. bude pušten na slobodu, smatra da je to "velika greška".