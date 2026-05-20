Vlaović je, kako se sumnja, bio visokopozicioniran "škaljarac" koji je živeo na "visokoj nozi", vozio skupa kola, izlazio, stalno bio u društvu starleta i poznatih lepotica, a o njemu se u skoro ništa ne zna, a pre svega niko nije znao, niti zna kako Goran Vlaović izgleda.

Ubijenog Vlaovića, građani Herceg Novog, odakle je rodom, opisali su kao primerenog i vaspitanog momka. Meštani kažu da nisu znali da ima ikakve veze sa "škaljarskim klanom". Međutim, kažu da je rodni grad napustio odavno, pre više od 15 godina.

- Kažu da je živeo moćno, da je imao mnogo para i da je bio mnogo moćniji igrač nego što se mislilo. Više vremena je provodio u Italiji i na Ibici, gde je imao kuću. Vozio je "ferari", bio u vezama sa starletama. Priča se da je bio mnogo jak - naveo je ranije Duško Kovačević, novinar i analitičar iz Crne Gore.